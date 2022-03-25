هل يعطل رحيل الفنان أحمد حلاوة عرض فيلم «الجواهرجى»؟

حالة من الحزن سيطرت على روّاد السوشيال ميديا وجمهور الفنان الراحل الدكتور أحمد حلاوة، وذلك بعدما رحل عن عالمنا، قبل قليل، عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراعٍ مع تداعيات فيروس كورونا الذي أصيب به في مطلع شهر فبراير، حيث تدهورت حالته الصحية مؤخرًا، فيما تحدد الأسرة، خلال الساعات المقبلة، موعد الجنازة والعزاء بعد إنهاء كل الإجراءات.

وكانت آخر الأعمال الفنية التي شارك فيها الفنان الدكتور الراحل أحمد حلاوة فيلم «الجواهرجي»، الذي يجمع بين منى زكي ومحمد هنيدي، بعد مرور حوالي 23 عاما من مشاركتهما سويًا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ما دفع البعض للسؤال: هل رحيل الفنان القدير سيكون سببا في تعطيل الفيلم؟.

وعلم «الدستور» أن الفنان الراحل أحمد حلاوة انتهى من تصوير مشاهده بفيلم "الجواهرجي"، أواخر العام الماضي، مجسدًا دور «حما» نجم الكوميديا محمد هنيدي.

يذكر أنه شارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال الفنية، منها: "دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، اللص والكتاب، أهل كايرو، ضل راجل، الاختيار، النمر، الأخ الكبير، توأم روحي" وغيرها، وآخر أعماله فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" العام الماضي.

أحداث فيلم «الجواهرجى»

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته، ويجسد هنيدى ضمن أحداث فيلمه الجديد دور «جواهرجى» وزوجته النجمة منى زكى، ويحدث بينهما العديد من المواقف فى إطار كوميدى، ويقع هنيدى فى مشاكل ومواقف محرجة بسبب منى زكي، وذلك ضمن أحداث العمل.

فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، كما وقع الاختيارعلى الفنان أحمد السعدنى ليكون أمام هنيدى ويجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.