الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «أوقاف دمياط» يفتتح مسجدى الأحمدى وقنديل

وكيل أوقاف دمياط
وكيل أوقاف دمياط

افتتح الشيخ محمد محمد عبدالفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، اليوم الجمعة، بافتتاح مسجدى الأحمدى بالسنانية التابع لإدارة أوقاف كفرالبطيخ ومسجد قنديل بالسرو التابع لإدارة أوقاف الزرقا، بعد أن أصبحا جاهزين للافتتاح بالجهود الذاتية، بحضور النائب ضياء بصل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط.

وأنابت محافظ دمياط رئيسى مجلسي الوحدات المحلية، وألقى وكيل الوزارة خطبة الجمعة بمسجد الأحمدى بعنوان "التكافل المجتمعي.. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء نموذجًا" بحضور النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الشيخ أحمد شعبان المصري، مدير إدارة أوقاف كفر البطيخ، وقد أدى فضيلة الشيخ طارق حسن الجزيرى، مدير إدارة أوقاف الزرقا، خطبة الجمعة بمسجد قنديل بالسرو، وتمت الصلاة مع بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (٦٩) مسجدًا.

دمياط إقليم محافظة دمياط أحداث دمياط اوقاف

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