مصطفى بكرى فى ضيافة جامعة طنطا الإثنين المقبل

تنظم جامعة طنطا ندوة تثقيفية للطلاب بعنوان "الوضع الراهن وآفاق الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، يحاضر فيها الكاتب الصحفي الكبير والإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، الإثنين المقبل، فى تمام الحادية عشرة صباحاً بمقر إدارة الجامعة، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى ومرور خمسين عاماً من العطاء.

أوضح الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة، أن الندوة تأتى فى إطار سلسلة من الندوات التثقيفية التى تنظمها الجامعة لتوعية الطلاب وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن لديهم.

وأضاف زكى أن الجامعة تعتز باستضافة الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكرى فى الندوة، وذلك في إطار حملات التوعية المجتمعية التى تنفذها جامعة طنطا لأبنائها الطلاب بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات.

كانت جامعة طنطا، قد عقدت ندوة تثقيفية بعنوان (مصر والعالم الخارجى والدور الإقليمى) حاضر فيها عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، في الأسبوع الماضي، فى حضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور حمدى شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والكاتب السياسى أحمد المسلمانى، عضو مجلس الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات.

أعرب عمرو موسى، عن سعادته بتواجده بجامعة طنطا وهي تحتفل بيوبيلها الذهبي، مشيرا إلى فخره كمواطن مصري أمضى مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في مدينة طنطا بالدور المتميز والمؤثر لجامعة طنطا في موقعها الجغرافي وحركتها العلمية وخدمتها المجتمعية.

أوضح أن العالم يمر اليوم بمرحلة قلقة وخطرة، فقد أتى القرن الحالي بتقدم في العلم وآمال وآفاق واسعة للبشرية، إلا أن الصعوبات والمشاكل التي شاهدناها وما زلنا نعيشها صارت تتراكم لتخلق وضعا مقلقا لنا جميعا بدأت بوباء غير مسبوق أظهر عجز العالم وعدم القدرة على التصدي له، إلى جانب تغير المناخ ومنها تآكل الشواطئ واختفاء الثلوج، الأمر الذي سيؤدي إلى الكثير من الأخطار التي ستهدد استقرار العالم.

ووجه، خلال كلمته، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على تأسيس (الجمهورية الجديدة) وقال: "علينا جميعا أن نتمسك بها ونشارك فى بنائها، وقال إن أهم الأطروحات التي أمامنا كيف نشارك فى الجمهورية الجديدة، مطالبا المجتمع المدني أن ينشط في مدارسه ونقاباته وأحزابه وجامعاته وأن نتضافر معا للتحرك نحو جمهورية جديدة، وعلى الجامعات أن تسهم فى ذلك، بحيث يكون الخريجون على المستوى المطلوب عالمياً ويجب أن يكون الخريج فاعلا ليفرض نفسه على سوق العمل في كافة نواحي الحياة.