وزيرة الثقافة تنعى أحمد حلاوة: «علامة فى فن التمثيل والإخراج»

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنان القدير أحمد حلاوة، الذي غيّبه الموت اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما، إثر أزمة صحية أعقبت إصابته بفيروس كورونا.

وقالت «عبدالدايم» إن الراحل شكّل علامة بارزة فى فن التمثيل والإخراج، ونجح على المستويين العملي والأكاديمي فى إبداع أعمال مميزة ستبقى راسخة فى وجدان الجمهور، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة ولد في يناير 1949، وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة الدبلوم من معهد ليوناردو دافينشي بالقاهرة في الديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973.

نال دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، وكان موضوعها «تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر» عام 1994، وقام بتدريس المسرح بكلية الآداب بجامعة حلوان، وقدم للسينما والمسرح والتليفزيون أكثر من 230 عملا فنيا.

كان للفنان الراحل أحمد حلاوة طلّة مميزة على جمهوره من خلال شاشات التلفيزيون والسينما، إلا أن هناك عددا من الأعمال الفنية هي التي علّقت في أذهان المشاهد، ومن أهم أعماله السينمائية أفلام: عسل أبيض، والثعالب، وأقوى الرجال، وحرامية في تايلاند، والحرب العالمية التالتة، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، وشاومينج.

أما عن أهم الأعمال الدرامية التي طلّ بها الفنان الراحل أحمد حلاوة على جمهوره بها، فكان أبرزها: موجة حارة، ساحرة الجنوب، العراف، بدون ذكر أسماء، صاحب السعادة، أهل كايرو، اللص والكتاب، وغيرهم.

فيلم «الجواهرجى»

تجدر الإشارة إلى أن الفنان أحمد حلاوة شارك في فيلم «الجواهرجي»، مع الفنان محمد هنيدي، ونخبة من نجوم الفن، ومن المفترض أن يعرض الفيلم خلال العام الجاري، وقد أنهى تصوير مشاهده.

وفي وقت سابق، كتب الفنان الدكتور أحمد حلاوة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "إلى كل الأصدقاء وكل من سأل عنى.. الحمد الله أنا بخير وسوف أخرج من المستشفى قريبا للنقاهة.. أشكركم جميعا على اهتمامكم.. وأطمئنكم إني بخير والحمدلله.. د.أحمد حلاوة".