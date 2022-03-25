انطلاق فعاليات مؤتمر «العناية المركزة وكورونا» بطب طنطا.. الإثنين

أعلنت جامعة طنطا في بيان لها اليوم، انطلاق فاعليات المؤتمر الأول للعناية المركزة لطب الأطفال بكلية الطب بالجامعة ومستشفياتها، الإثنين المقبل، تحت عنوان: "العناية المركزة وكورونا"، والذي يعقد فى الفترة من 28 إلى 29 مارس 2022 بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بجامعة طنطا.

يقام المؤتمر فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة طنطا برعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب للدراسات العليا، تحت إشراف الدكتور محمد الشنشورى رئيس قسم الأطفال، والدكتور خالد طلعت رئيس وحدة العناية المركزة لطب الأطفال بكلية الطب.

يتناول المؤتمر 3 محاور رئيسية: تأثير الكورونا على كل أجزاء الجسم، التطعيم، رحلة الكورونا من الشك إلى ما بعد التعافي، بمشاركة نخبة من علماء طب الأطفال والعناية المركزة لطب الأطفال من جامعات عين شمس وبنها والزقازيق.

وكان أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، في بيان له اليوم، القائمة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التربية النوعية للأساتذة العاملين بالكلية.