جامعة الإسكندرية تشارك في الملتقى الافتراضي الثالث للتوظيف

تشارك جامعة الإسكندرية، فى الملتقى التوظيفي الإفتراضي الثالث، 2022 UCCD March Career Expo، يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022، من خلال المركز الجامعي للتطوير المهني (المراكز الجامعية للتطوير المهني)، والذي بدأ في إعداد خريجي وطلبة جامعة الاسكندرية للاستعداد للمشاركة مع أكثر من 6000 طالب وطالبة من إحدى عشر جامعة مصرية، بمشاركة البنك الأهلي المصري واتصالات مصر (الشريكين الرسميين)، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة حريصة على توفير فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين، لافتاً أن ملتقى التوظيف الافتراضي الثالث يعد حدثا أساسيا للتعرف على مستجدات سوق العمل، ويمنح الطلاب والخريجين فرصة التقديم لفرص التوظيف والتدريب.

وأضاف رئيس الجامعة أن فريق عمل الثلاث مراكز الجامعة للتطوير المهنى بكليات الجامعة UCCD قام بإعداد الخريجين والطلاب لهذا الحدث المهم من خلال الورش المتخصصة لإجراء المقابلات الشخصية وتحضير السيرة الذاتية وغيرها من وسائل الدعم لضمان نجاح الطلاب فى الحصول على أفضل الفرص، بالإضافة إلى مشاركة ستة شركات كبيرة من الاسكندرية فى هذا الملتقى التوظيفى.

جدير بالذكر أن هذا الملتقى هو الثالث من نوعه حيث حقق الملتقيان السابقان نجاحاً كبيراً بحضور نخبة من أصحاب الأعمال، وتشارك جامعة الاسكندرية بطلابها وخريجيها ونحو 6000 من الطلاب والخريجين من إحدى عشر جامعة مصرية فى عشر محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

وتأتى هذه الفعالية تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي أنشأ حتى الآن 18 مركزاً بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم فني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجاناً لمختلف الطلاب والخريجين.