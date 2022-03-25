الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض

أحمد حلاوة
أحمد حلاوة

رحل عن عالمنا، قبل قليل، الفنان أحمد حلاوة عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراعٍ مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية مؤخرًا، فيما تحدد الأسرة، خلال الساعات المقبلة، موعد الجنازة والعزاء بعد إنهاء كل الإجراءات.

تفاصيل وفاة الفنان أحمد حلاوة

أحمد "حلاوة من مواليد 7 يناير، 1949"، وهو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة. 

حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي "القاهرة" تخصص ديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، ولم يتوقف عند هذا الحد بل حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، وكان موضوعها "تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر" عام 1994، ويقوم بتدريس المسرح، في كلية الآداب جامعة حلوان.

عبر البث المباشر.. الفنان أحمد حلاوة يكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

أبرز المعلومات عن الفنان الراحل أحمد حلاوة

وقبل أسبوع، طمأن الفنان القدير أحمد حلاوة، جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، مؤكدًا أن صحته جيدة وسوف يخرج قريبا من المستشفى، وأن الله نجاه من هذا المرض المخيف، وذلك ردًا على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول وفاته متأثرًا بفيروس كورونا، فيما أكدت ابنته أن والدها ما زال على قيد الحياة.

وكتب "حلاوة" عبر حسابه على فيس بوك: "إلى كل حبايبى وأصدقائي وأولادى، إلى كل الناس لا أتمنى أبدًا أن أرى مكروها فى أحد، وربنا يكفينا جميعا شر المرض، الحمد لله ربنا نجاني وقمت بالسلامة من المرض المخيف ده، لكن فى بعض الحاجات لسه بنعالجها"، مضيفًا "اطمنوا.. أنا بخير وخلوها على الله، وإن كنت هقابل ربنا فا أقابله بوجه كريم.. إيه المشكلة، مفيش مشكلة عندى خالص".

 

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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