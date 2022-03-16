عبر البث المباشر.. الفنان أحمد حلاوة يكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

حرص الفنان أحمد حلاوة على طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، خاصة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته على إثر إصابته بفيروس كورونا.

وخرج “حلاوة” في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، نافيًا ما تردد حول وفاته قائلًا: “إلى كل الأحبة والأصدقاء وكل من سأل عنى .. الحمد لله أنا بخير وسوف أخرج من المستشفى قريبا للنقاهة .. أشكركم جميعا على اهتمامكم.. وأطمئنكم اني بخير والحمد الله”.

وفاجأ أحمد حلاوة جمهوره، منذ قليل، بظهوره عبر بث مباشر على صفحته وساعدته لطمأنة جمهوره الشاعرة هبة حلاوة، وظهرت صورته بصوته قائلًا: “بشكر كل محبيني واللي سأل عليا واللي مسألش واتمنى محدش يتعرض لهذا الفيروس، وانا حابب أطمنك أنا بخير، ولا صحة للشائعات المتداولة عن خبر وفاتي”.

جدير بالذكر أن ابنة الفنان الكبير أحمد حلاوة، عن إصابة والدتها بجلطة في القدم، بسبب كثرة الشائعات التي تتناول حالة والدها، قائلة: "والدي ووالدتي جالهم كورونا، ولكن أمي تعافت وخرجت من المستشفى، وأول لما خرجت جالها لها جلطة فى رجلها من كثرة الشائعات عن والدي".

وقالت هبة أحمد حلاوة: "حالة والدي مستقرة، وبنصلح حاجة فى حاجة، وفى شائعات كتير طلعت وده يؤثر على حالته النفسية، لأنه بيشوف ويسمع هذه الشائعات".

وتابعت: "جات لي تعازي في والدي من كثرة الشائعات، والحقيقة الأسرة كلها جالنا كلنا كورونا بس بابا وماما، الإصابة كانت أشد وأمي تعبت الأول ومن حزن والدي عليها تعب ولكن هي تعافت وخرجت من العزل"، مشيرة إلى أن عمها وعمتها رحلوا العام الماضي بسبب كورونا.