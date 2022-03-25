الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل أوقاف القليوبية يفتتح مسجد عبدالعزيز هندي في كفر شكر

افتتاح مسجد عبدالعزيز
افتتاح مسجد عبدالعزيز هندى بكفر شكر بحضور وكيل وزارة الأوقاف

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، نائبا عن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مسجد عبدالعزيز هندي بقرية أسنيت، بحضور الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، ومحمود هندي وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من أهالي القرية الذين توافدوا للصلاة داخل المسجد بعد تجديده وتوسعته وتطويره على أحدث طراز إنشائي بقيمة 3 ملايين جنيه على مساحة 360 مترا، وذلك بالجهود الذاتية من أهالي القرية.

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، خلال خطبة الجمعة، أنه يوجد من يلعب فى أدمغة وعقول الشباب باسم الدين وهم لايعرفون منه سوى اسمه، ومن مبادئه سوى صوره، مشيرا لإلى أن أهم مرتكز من مرتكزات جماعات الضلال والخراب والمتاجرة بالدين هو هدم كيان الوطن وتشويه صورة الأب والأم.

لافتا أن القرآن الكريم كان صريح أنه لن تصل إلى طاعة الله حتى تحترم سند وجودك المباشر في الدنيا، وهما والديك الأب والأم، قائلا إن سيدنا سعد ابن أبى وقاص قد استدعته أمه ذات مرة وقالت له بلغنى أنك سبقت وأطعت محمد رسول الله فإننى لم أتذوق الطعام والشراب حتى تترك محمد رسول الله؛ فرد عليها سعد قائلا: يا أماه والله لو لكى مائة نفس وخرجت نفس نفس على أن أترك دين محمد لم أتركه أبدا.

ولفت أن شباب داعش يكفرون أبائهم باسم الدين الذي برئ منهم ومن أفعالهم في حق الوطن والبشرية، موضحا أن  القرآن الكريم فن صناعة الحياة، وليس الخراب والدمار، وليس الذين قتلوا المسلمين في مسجد الروضة بمحافظة شمال سيناء باسم الدين، أن من يصلي الجمعة كافر قائلا المسجد لا يربي متدينا، ولكن يربى إنسانا بمعنى الكلمة يعرف حقوق دينه ووالديه ووطنه الذي يعيش فيه بين الناس.

وزارة الأوقاف عبدالحميد الهجان المتاجرة بالدين 3 مليون جنية وكيل وزارة الأوقاف مدينة كفر شكر وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية

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