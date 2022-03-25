مرشحو اتحاد الكتاب: نأمل فى التغيير.. رغم حروب القوائم

انطلقت اليوم، انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، لانتخاب 15 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية؛ لاستكمال قوام المجلس المكون من 30 عضوًا.

عن سير العملية الانتخابية قال أحمد فضل شبلول، المرشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكتاب: "اليوم نشهد انتخابات التجديد النصفي، هناك إقبال غير عادي وربما العوامل الجوية ساعدت على هذا الإقبال، الأجواء فيها نوع من المحبة والصداقة، وبعيدا عن القوائم يعمل أعضاء الجمعية على اختيار ممثليهم عن قناعة، ونأمل أداء انتخابي جيد، وفيه مشروعات جديدة".

وأضاف: "كنت مقرر لجنة الجوائز، وأضفنا جائزتين جديدتين، وهما الجائزة التشجيعية لذوي الهمم في ٣ أفرع، الشعر السرد، فرع النقد الأدبي وقيمة كل جائزة ٥ آلاف جنيه، وجائزة أخرى تحت عنوان أدب البادية، وقيمة كل جائزة ٥ آلاف جنيه".

ولفت: "أن هذه قيمة نوعية تضاف للجوائز السابقة، والتي منها جائزة يوسف أبورية، وأحمد فضل شبلول، وجائزة محمد سلماوي".

ومن جانبه يلفت الكاتب عبده الزراع إلى أن الانتخابات هذه المرة يمكن القول باطمئنان إنها تختلف عن مرات عديدة، َذلك يرجع إلى وفود العديد من الكتاب من مختلف المحافظات، ورغم حالة حروب القوائم الانتخابية، إلا أن الرهان على الوجوه الجديدة من الأعضاء والمرشحين.

وتابع عبده الزراع أن انتخابات اتحاد الكتاب هذه المرة يأتي اختلافها في كون أعضاء الجمعية العمومية يحاولون قدر الإمكان وبجدية أن يخرج الاتحاد من أزماته المتلاحقة.

ويتنافس 60 مرشحًا من أعضاء الجمعية العمومية على 15 مقعدا، منها "عبده الزراع، وسعيد عبد المقصود، وسامح محجوب، ثريا عبد البديع، إيمان يوسف، فتحي نجم، رشا الخطيب، مدثر الخياط، وجابر بسيوني، والكاتب أحمد فضل شبلول".

ويعد اتحاد كتَّاب مصر من أهم المؤسسات الثقافية المصرية، ويقع مقره في شارع حسن صبري بمنطقة الزمالك بالقاهرة، ويضم نخبة المبدعين المصريين.

وقد أسسه الأديب يوسف السباعي، في السبعينيات، وضم نخبة من كبار الأسماء للمبدعين في مصر والعالم العربي ومنهم أديب نوبل نجيب محفوظ، والكاتب محمد عبدالحليم عبدالله، والكاتب إحسان عبدالقدوس، والشاعر أحمد رامي، والناقد رجاء النقاش، والكاتب ثروت أباظة، والكاتب فكري أباظة، والكاتب أحمد علي باكثير، والكاتب عبدالحميد جودة السحار، والكاتب أمين يوسف غراب، وغيرهم من كبار الكتَّاب. وترأس الاتحاد من قِبَل عدد من الأدباء الكبار بينهم توفيق الحكيم، ويوسف السباعي، وثروت أباظة، ومحمد سلماوي، بينما يرأسه في الوقت الحالي الشاعر علاء عبدالهادي. ومن أبرز أعضاء اتحاد الكتاب على مدار تاريخه الكتاب والأدباء: أحمد عبدالمعطي حجازي، فاروق شوشة، جمال الغيطاني، محمد عفيفى مطر، محمد جبريل، بهاء طاهر، يوسف القعيد، خيرى شلبي، محمد البساطي وغيرهم.