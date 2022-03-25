الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مرشحو اتحاد الكتاب: نأمل فى التغيير.. رغم حروب القوائم

انتخابات اتحاد الكتاب
انتخابات اتحاد الكتاب

انطلقت اليوم، انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، لانتخاب 15 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية؛ لاستكمال قوام المجلس المكون من 30 عضوًا. 

عن سير العملية الانتخابية قال أحمد فضل شبلول، المرشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكتاب: "اليوم نشهد انتخابات التجديد النصفي، هناك إقبال غير عادي وربما العوامل الجوية ساعدت على هذا الإقبال، الأجواء فيها نوع من المحبة والصداقة، وبعيدا عن القوائم يعمل أعضاء الجمعية على اختيار ممثليهم عن قناعة، ونأمل أداء انتخابي جيد، وفيه مشروعات جديدة".

وأضاف: "كنت مقرر لجنة الجوائز، وأضفنا جائزتين جديدتين، وهما الجائزة التشجيعية لذوي الهمم في ٣ أفرع، الشعر السرد، فرع النقد الأدبي وقيمة كل جائزة ٥ آلاف جنيه، وجائزة أخرى تحت عنوان أدب البادية، وقيمة كل جائزة ٥ آلاف جنيه".

ولفت: "أن هذه قيمة نوعية تضاف للجوائز السابقة، والتي منها جائزة يوسف أبورية، وأحمد فضل شبلول، وجائزة محمد سلماوي". 

ومن جانبه يلفت الكاتب عبده الزراع إلى أن الانتخابات هذه المرة يمكن القول باطمئنان إنها تختلف عن مرات عديدة، َذلك يرجع إلى وفود العديد من الكتاب من مختلف المحافظات، ورغم حالة حروب القوائم الانتخابية، إلا أن الرهان على الوجوه الجديدة من الأعضاء والمرشحين.

وتابع عبده الزراع أن انتخابات اتحاد الكتاب هذه المرة يأتي اختلافها في كون أعضاء الجمعية العمومية يحاولون قدر الإمكان وبجدية أن يخرج الاتحاد من أزماته المتلاحقة.

ويتنافس 60 مرشحًا من أعضاء الجمعية العمومية على 15 مقعدا، منها "عبده الزراع، وسعيد عبد المقصود، وسامح محجوب، ثريا عبد البديع، إيمان يوسف، فتحي نجم، رشا الخطيب، مدثر الخياط، وجابر بسيوني، والكاتب أحمد فضل شبلول".

ويعد اتحاد كتَّاب مصر من أهم المؤسسات الثقافية المصرية، ويقع مقره في شارع حسن صبري بمنطقة الزمالك بالقاهرة، ويضم نخبة المبدعين المصريين. 

وقد أسسه الأديب يوسف السباعي، في السبعينيات، وضم نخبة من كبار الأسماء للمبدعين في مصر والعالم العربي ومنهم أديب نوبل نجيب محفوظ، والكاتب محمد عبدالحليم عبدالله، والكاتب إحسان عبدالقدوس، والشاعر أحمد رامي، والناقد رجاء النقاش، والكاتب ثروت أباظة، والكاتب فكري أباظة، والكاتب أحمد علي باكثير، والكاتب عبدالحميد جودة السحار، والكاتب أمين يوسف غراب، وغيرهم من كبار الكتَّاب. وترأس الاتحاد من قِبَل عدد من الأدباء الكبار بينهم توفيق الحكيم، ويوسف السباعي، وثروت أباظة، ومحمد سلماوي، بينما يرأسه في الوقت الحالي الشاعر علاء عبدالهادي. ومن أبرز أعضاء اتحاد الكتاب على مدار تاريخه الكتاب والأدباء: أحمد عبدالمعطي حجازي، فاروق شوشة، جمال الغيطاني، محمد عفيفى مطر، محمد جبريل، بهاء طاهر، يوسف القعيد، خيرى شلبي، محمد البساطي وغيرهم.

انتخابات التجديد النصفي مجلس إدارة اتحاد الكتاب مصر انتخاب 15 عضو ا من أعضاء الجمعية العمومية أحمد فضل شبلول الكاتب عبده الزراع

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

مصدر أمنى ينفى أكاذيب «الإرهابية» بوجود أعمال تخل بالأمن

«ارتفاع الحرارة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تردد قناة الأولى المصرية وأبرز برامجها الترفيهية

أفضل مسلسلات رمضان 2022.. الجمهور يصمم «بوستر» تخيليًا جديدًا لـ«الاختيار 3»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق شوارع القدس لتأمين ماراثون

«خطة عمل مشترك».. توقيع مذكرة تفاهم عسكرى بين إسرائيل والمغرب

الاحتلال يبقي على حالة التأهب خوفاً من التصعيد بعد عملية «بئر سبع»