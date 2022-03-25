التحفظ على 27 طن أعلاف حيوانية قبل حجبها عن الأسواق بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 27 طن إضافات أعلاف حيوانية، داخل مخزن دون ترخيص مجهولة المصدر ودون مستندات، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة حجب سلع لرفع سعرها للتربح منها.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية، بمحافظة الإسكندرية، لحيازة كمية من الأعلاف مجهولة المصدر قبل حجبها بالاسواق بقصد رفع سعرها.

تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 27 طن إضافات أعلاف حيوانية، دون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 3 أطنان "أعلاف حيوانية" داخل مخزن بدون ترخيص معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم حجبها عن الأسواق للبيع بأزيد من السعر المتداول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة حجب سلعة عن الأسواق.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية، لحيازته كمية من الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر قبل حجبها عن الأسواق لرفع سعرها للتربح منها.

تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 3 أطنان "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر تم حجبها عن الأسواق للبيع بأزيد من السعر المتداول، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.