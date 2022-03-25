اعترافات المتهمين بقتل سائق «توك توك» في مدينة بدر

أقر متهمين بقتل سائق «توك توك» في مدينة بدر بنطاق مديرية أمن القاهرة، أثناء مواجهتهما برجال المباحث عقب القبض عليهما، أنهما اعتزما سرقة إحدى مركبات التوك توك كرهاً عن المجني عليه، وفي سبيل ذلك قاما المتهمين بشراء (2 قطعة سلاح أبيض "سكين") من أحد الباعة الجائلين، وفور مشاهدتهما للمجني عليه أثناء سيره بالمركب.

وأضاف أنهما قاما باستيقافه وطلبا منه توصيلهما، وفور وصولهما قاما بتهديده باستخدام الأسلحة البيضاء في محاولة منهما لسرقته كرهاً عنه، إلا أنه قاومهما فتعديا عليه بالضرب محدثين إصاباته المنوه عنها وأودت بحياته.

كما أضاف المتهمان أمام رجال المباحث بالقاهرة، أنهما استوليا من المجني عليه على هاتفه المحمول والمركبة قيادته ولاذا بالفرار، كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكن أحدهما.

وأقرا بتصرفهما في المركبة المشار إليها بالبيع لعميليهما "سيئ النية" (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار)، وبمواجهتهما أقرا بعلمهما بكون المركبة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) بأنه حال سيره بدائرة القسم عُثر على جثة شخص بالطريق.

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة (سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم) وبها عدة طعنات بأماكـن متفرقة بالجســم وبحوزتــه (مبلغ مالي) وأثناء الفحص حضر (3 من زملاء المتوفى بالسكن)، وأقروا بنزول المجني عليه من محل إقامتهم، كما أضاف أحدهم بمشاهدته ليلاً حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته وبصحبته أحد الأشخــاص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط)، وتم القبض عليهما وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات في الواقعة.