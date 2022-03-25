الأمن الروسى يعتقل مواطنًا حاول بيع معلومات سرية للاستخبارات الأوكرانية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال أحد سكان مدينة خباروفسك الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، بتهمة الخيانة العظمى، لمحاولته بيع معلومات سرية لكييف.

وجاء في بيان صدر عن الأمن الفيدرالي الروسي، ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن قوات الأمن الفيدرالي الروسي قامت باعتقال مواطن روسي، وأحد سكان مدينة خباروفسك، بتهمة محاولة نقل معلومات سرية لممثلي الاستخبارات الأوكرانية.

ووفقا للبيان فإن المتهم قام باستخدام الإنترنت في عرض معلومات سرية يمكن استخدامها للإضرار بالأمن الروسي.