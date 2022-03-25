الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة الضبعة يتفقد تجهيز معرض «أهلًا رمضان»

رئيس مدينة الضبعة
رئيس مدينة الضبعة

تفقد العميد عصام عبدالغني غانم، رئيس مجلس ومدينة الضبعة، الاستعدادات وتجهيز معرض “أهلا رمضان” لبيع السلع المخفضة المواطنين، بحضور إبراهيم عبدالعال نائب رئيس المركز، وعبدالفتاح حامد مدير مكتب المتابعة. 
وقال رئيس مدينة الضبعة، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين سيتم افتتاح معرض رمضان بمدينة الضبعة الذي يضم جزارة لبيع اللحوم والسلع الغذائية والأساسية لتلبية احتياجات الأهالي. 

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رئيس مدينة الضبعة 


وأضاف أن هذه المبادرة تنظم تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وضمن استراتيجية المركز في تخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير الخدمات المقدمة للمواطن بنطاق المركز. 

كان قد افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه اللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام وحسن الشيباني وكيل التموين وأنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وجمال حماد، في ٢١ مارس ٢٠٢٢،  معرض أهلًا رمضان الثاني لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والسمك بتخفيضات من 20 % إلى 35 % .

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رئيس مدينة الضبعة 

واستقبل محافظ مطروح والوفد المرافق له قوافل مبادرة أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلي 30% والتي ستجوب القري والنجوع والتوابع بخطة زمنية يتم الإعلان عنها، وذلك للتخفيف علي المواطنين.

 

رئيس مدينة الضبعة
رئيس مدينة الضبعة
رئيس مدينة الضبعة
رئيس مدينة الضبعة
رئيس مدينة الضبعة
رئيس مدينة الضبعة
محافظ مطروح السلع الغذائية معرض أهلا رمضان مدينة الضبعة القيادة السياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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