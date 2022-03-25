المجلس الأوروبى ينتخب شارل ميشال رئيسًا لولاية ثانية

أعلن المجلس الأوروبي أنّ قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد انتخبوا خلال قمة في بروكسل البلجيكي شارل ميشال رئيساً لولاية ثانية مدّتها سنتان ونصف.



وميشال، رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق البالغ من العمر 46 عاماً، انتخب بالإجماع من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمّتهم التي عقدت في بروكسل وخصّصت لبحث الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان هذا التجديد متوقّعاً ولم يترشّح أحد ضدّه.



وميشال، الليبرالي والفرنكوفوني والمتمرّس في تدوير الزوايا والوصول لحلول وسط تولّى رئاسة المجلس الأوروبي في الأول من ديسمبر 2019. وستنتهي ولايته الجديدة في 30 نوفمبر 2024.



وأصبح منصب رئيس المجلس الأوروبي دائماً بعد معاهدة لشبونة في 2009، وقد شغله للمرة الأولى البلجيكي هيرمان فان رومبوي ثم البولندي دونالد تاسك. وكلا هذين الرجلين تولّى المنصب لولايتين متتاليتين.



ويتمثّل دور رئيس المجلس الأوروبي في التحضير لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وإدارتها.