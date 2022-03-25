الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التجارة العالمية تحذر من خطر اندلاع اضطرابات

نغوزي أوكونجو إيويالا
نغوزي أوكونجو إيويالا

قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالعالم، بسبب الوضع في أوكرانيا، يمكن أن يثير أعمال شغب من جانب الجياع في البلدان الفقيرة

وأضافت في حديث لصحيفة "جارديان": "سيكون تأثير الوضع حول أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية وعلى الجوع هذا العام والعام المقبل، كبيرا للغاية".

وأشارت رئيسة منظمة التجارة العالمية إلى أن الغذاء والوقود، يعتبران أهم عنصرين في سلة التسوق للفقراء حول العالم.

وشددت أوكونجو إيويلا على أن، الدول الفقيرة والفقراء في هذه الدول سيكونون الأكثر معاناة في هذه الحالة.

ونوهت بأن 35 دولة إفريقية، تعتمد على الإمدادات الغذائية من منطقة البحر الأسود.

وقالت: "إذا لم نفكر في كيفية تخفيف عواقب هذه الحرب، فستظهر كارثة أخرى، ليس فقط في هذا العام، بل وبعد ذلك".

وأعربت عن قلقها من خطر حدوث أعمال شغب بسبب الغذاء، مثل تلك التي حدثت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية.

وأعلنت أنها لا تستطيع تخيل استبعاد روسيا من منظمة التجارة العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، لأن هذه العملية ستكون صعبة وستتطلب موافقة 75 في المائة من الدول الأعضاء في المنظمة.

 

أسعار ارتفاع ارتفاع أسعار الغذاء اضطرابات التجارة العالمية التجارة عالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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