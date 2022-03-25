الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تدين العقوبات «أحادية الجانب» المفروضة على روسيا

كارلوس فرانسا
كارلوس فرانسا

أعرب وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرانسا، عن معارضته للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، و صف الوزير البرازيلي، هذه العقوبات، بأنها غير قانونية وشدد على أنها تنتهك مصالح الدول التي تستفيد وتستخدم الموارد الروسية.

 و أضاف الوزير، في حديث نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ البرازيلي: "لا توافق البرازيل على تطبيق عقوبات انتقائية أحادية الجانب. هذه الإجراءات بالإضافة إلى كونها غير قانونية بموجب القانون الدولي، تتعارض بشكل خاص مع المصالح العاجلة لبعض الدول، و خاصة إمداد الدول الأو روبية بالنفط و الغاز".

و أشار كارلوس فرانسا، إلى أن هذه العقوبات تؤثر على الضروريات الأساسية لبقاء جزء كبير من سكان العالم على قيد الحياة، والخطر الرئيسي فيها هو أن عواقبها على المدى المتوسط، ​​ستطال العالم النامي، و ليس روسيا.

و قال: "في غضون ذلك، تحمي الدول المتقدمة نفسها من أسوأ هذه العواقب".

 و علي صعيد آخر ، أمرت أعلى محكمة في البرازيل بحجب تطبيق "تليجرام" على مستوى البلاد، بسبب رفضه الامتثال للأوامر السابقة بإزالة المعلومات المضللة الواضحة من المنشورات.

و أعلنت المحكمة العليا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس ، أنه تم اتخاذ القرار، في أعقاب طلب من قبل الشرطة.

وينظر إلى الحظر بوصفه صفعة للرئيس، جايير بولسونارو.

يشار إلى أنه قبل الانتخابات الرئاسية، التي تجرى في أكتوبر، يستخدم رئيس الدولة اليميني وأبناؤه ووزراؤه و  مستشاروه، بشكل كبير تطبيق "تليجرام" لتوصيل لرسالتهم السياسية.

و حجب تطبيق "تليجرام" سيجعل من الصعب على الرئيس الشعبوي، التواصل مع أنصاره.

و فى فعالية بمدينة" رويو برانكو" وصف بولسونارو قرار القاضي بأنه "غير مقبول

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