الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه القاهرة» تعلن مواعيد عمل العاملين خلال رمضان

مياه الشرب بالقاهرة
مياه الشرب بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، مواعيد العمل الجديدة للعاملين بالشركة خلال شهر رمضان المبارك.

وقررت الشركة في منشور لها حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن تكون مواعيد العمل كالتالي:
- من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك للعاملين الذين لا يعملون ساعات عمل إضافية.
- من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة الثالثة عصرا، وذلك للعاملين الذين يعملون ساعات عمل إضافية.
- من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الرابعة مساء، وذلك للمحصلين والقراء.
- يستمر العمل بالمواعيد الحالية، والمعمول بها بالنسبة للعاملين بالورادي في جميع قطاعات الشركة المختلفة.
ووجهت الشركة، المسئولين بالقطاعات والإدارات المختلفة، مراعاة تطبيق هذه المواعيد بكل دقة، وعلى جميع العاملين الالتزام بها خلال شهر رمضان الكريم.

وكان المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قال إن المعمل المركزي التابع للشركة اجتاز الاختبارات والمراجعات المؤهلة لتجديد الاعتماد الدولى للآيزو من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك).

وأكد أن اللجنة المكلفة بالمراجعة من قبل المجلس قامت بمراجعة جميع أنشطة المعمل المركزي على المستويين الفنى والإدارى للحصول على الاعتماد، كما تمت المراجعات على مستوى الأداء العملي للاختبارات المعملية للتحاليل الواردة للمعمل المركزي والإجراءات الإدارية المصاحبة لجميع أعمال المعمل المركزي.

وأشاد فريق المراجعة بمستوى الدقة والسرعة فى الأداء لتنفيذ جميع المهام المكلف بها المعمل والخاصة بمنظومة تحليل العينات الداخلية بالشركة والعينات الخاصة بالعملاء الخارجيين في إطار اتباع النظام القياسي للجودة والمعتمد دوليًا لهذه الإجراءات.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لا تدخر أي جهد في سبيل اعتماد جميع منظومات العمل بالشركة وفقًا لأحدث معايير ومواصفات الجودة العالمية لضمان تقديم أفضل الخدمات لجمهور عملاء شركة مياه الشرب بالقاهرة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة مواعيد العمل شهر رمضان المبارك ساعات عمل إضافية منشور

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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