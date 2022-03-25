الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل «صفر» وفيات جديدة بكورونا

كورونا فى الجزائر
كورونا فى الجزائر

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة، وتسجيل ١٤ إصابة جديدة، فضلا عن تماثل ١١ مرضى للشفاء خلال ٢٤ ساعة.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٥٩٩ حالة، من بينها ١٤ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٢٢٥ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٧٣ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٦ مرضى في العناية المركزة.

كما نوهت إلى أن ٣٨ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٠ ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

التزام العناية المركزة ارقام كورونا الحجر الصحي الكورونا الصحة الجزائرية الحالات المصابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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