مجموعة السبع تعلن مساندة أوكرانيا.. وكندا وبريطانيا يبحثان إرسال مزيد من الأسلحة

أكدت مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى على وقوفها إلى جانب أوكرانيا في مواجهة العملية الروسية عليها.



وجاء في بيان قادة مجموعة السبع على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "نحن متحدون في عزمنا على استعادة السلام والاستقرار ودعم القانون الدولي في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 مارس 2022، سنواصل الوقوف إلى جانب الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، في إدانة العملية العسكرية الروسية والمعاناة والخسائر في الأرواح التي لا يزال يتسبب فيها".



وأضاف "ما زلنا نشعر بالفزع والإدانة للهجمات المدمرة على السكان الأوكرانيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس. ونرحب بالتحقيقات التي تجريها الآليات الدولية، بما في ذلك التحقيقات التي يجريها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.. إن حصار ماريوبول ومدن أوكرانية أخرى، ومنع وصول المساعدات الإنسانية من قبل القوات العسكرية الروسية أمر غير مقبول. يجب على القوات الروسية توفير ممرات آمنة على الفور إلى أجزاء أخرى من أوكرانيا، بالإضافة إلى تسليم المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول والمدن المحاصرة الأخرى".



وقال البيان"القيادة الروسية ملزمة بالامتثال الفوري لأمر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية التي بدأت في 24 فبراير 2022 في أراضي أوكرانيا، دون أي مزيد من التأخير. كما نحث روسيا على سحب قواتها العسكرية ومعداتها من كامل أراضي أوكرانيا".



ودعا البيان "السلطات البيلاروسية إلى تجنب المزيد من التصعيد والامتناع عن استخدام قواتها العسكرية ضد أوكرانيا.. علاوة على ذلك، نحث جميع الدول على عدم تقديم مساعدات عسكرية أو غيرها لروسيا للمساعدة في مواصلة عدوانها في أوكرانيا. سنكون يقظين بشأن أي مساعدة من هذا القبيل".



وأكد البيان على عزم دول المجموعة "على فرض عواقب قاسية على روسيا، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل للتدابير الاقتصادية والمالية التي فرضناها بالفعل".