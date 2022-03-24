الهادئ والعاقل.. كيف تتحكم شخصية لاعبي المنتخب في أدائهم أمام السنغال؟

لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب ومباراته غدًا مع السنغال، ضمن ملحق كأس العالم، حيث يسعى الفريقين في حصد بطاقة العبور للدوحة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري غدًا نظيره المنتخب السنغالي في تمام التاسعة والنصف باستاد القاهرة، حيث تأمل الجماهير المصرية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد لتسهيل مهمة مباراة الإياب بداكار.

ويمكن لصفات نجوم المنتخب أن تخبرنا بما سيكون عليه اللاعبين، في التقرير التالي نرصد بعضًا من اللاعبين وكيف تأثر شخصيتهم على قراراتهم في الملعب.

كيروش: الحماس المفرط والهدوء

منذ تدريب المنتخب ويسعى المدرب كيروش على بث الحماس الممزوج بالعقلانية في نفوس اللاعبين والجمهور أيضًا بتصريحاته الكبيرة، وهذا يجعله القائد الحقيقي للمنتخب والعقل المدبر في مباراة الغد.

محمد صلاح: الهدوء الممزوج بالحماس

أكدت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أن النجم محمد صلاح يتسم بالهدوء الممزوج بالحماس، وهذا يؤثر بالإيجاب على قراراته بالملعب، من خلال التمرير والتسديد على المرمى.

محمد الشناوي: العقلانية

يتسم النجم محمد الشناوي بالعقلانية بالإضافة إلى الهدوء، الذي يساهم بشكل كبير في تألقه، فوفقًا لما ذكرته خبيرة الطب النفسي، فحراسة المرمى تحتاج لبعض من التفكير الهادئ الذي يساهم في التصدي للكرات.

مصطفي محمد: الحماس والقوة

يعتبر النجم مصطفى محمد أحد الأعمدة الرئيسية للمنتخب المصري، فمن صفاته الشخصية القوة الجسدية، بالإضافة إلى الحماس الذي جعله في مقدمة نجوم الهجوم للمنتخب.

أشارت "عبد السلام" أن القوة تحتاج إلى العقل، ومع بعض الحماس يجعل قرارات اللاعب أكثر دقة، وهذا ما ظهر عليه النجم المصري في مباراته مع فريقه جالاتا سراي التركي.

عمرو السولية: العقل والمخ

يتميز النجم عمرو السولية من ركائز المنتخب المصري، بالعقل والهدوء الذي يساهم بدوره في اتخاذ القرار السليم سواء في الملعب أو الحياة العادية، الآمر الذي يساعد في زيادة التألق داخل الملعب.

أحمد سيد زيزو: الذكاء والموهبة

استطاع النجم أحمد سيد زيزو، أن يجبر الكثيرين على النظر لموهبته، فهو هداف الدوري، بالإضافة إلي تمريراته الحاسمة والتي تساهم في تسجيل الأهداف.

يتسم النجم زيزو، بالذكاء المكلل بالموهبة، حيث أشارت "عبد السلام" أن الأشخاص أصحاب الذكاء المرتفع، أكثر عقلانية عند اتخاذ القرارات خاصة في الأوقات الصعبة.

محمد النني: الهدوء

يتسم نجم خط الوسط محمد النني، بالهدوء الممزوج بالعقل الذي يساهم في تحسين تمريراته في الملعب واتخاذ القرارات، وهذا ما أكدته الدكتورة صافيناز عبد السلام.