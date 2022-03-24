الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسليم 10787 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة.. أبرز أنشطة «القوى العاملة» اليوم

رئيس القوى العاملة
رئيس القوى العاملة

شهدت وزارة القوى العاملة، اليوم، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-


- «سعفان» من قنا: من الضروري نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية
واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد، حيث يزور خلالها محافظة الأقصر وقنا، بعد أسوان، وذلك في إطار مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

https://www.dostor.org/3752915


-«عمومية البترول» تجدد الثقة في الرئيس السيسي.. وتتعهد بالدفاع عن حقوق عمالها
أكد محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، على تعهد النقابة في الاستمرار مع لجانها النقابية في كافة المواقع في الدفاع عن حقوق العمال المشروعة وتحقيق المكتسبات المستمرة للعاملين في هذا القطاع الاستراتيجي، مشيرا إلى أن عدد أعضاء النقابة في كافة المواقع أكثر من 250 ألف عامل، وهو ما يؤكد على أهميتها كما وكيفا.

https://www.dostor.org/3752947


-سعفان ومحافظ قنا يسلمان 10787 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة
سلّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 10787 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة في المحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي

https://www.dostor.org/3752978


-نائب رئيس اتحاد العمال يطالب بإعادة تشغيل الجمعيات التعاونية داخل الشركات
طالب مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بسرعة تحرك وزير قطاع الأعمال العام والوزراء المختصين لإعادة تشغيل الجمعيات التعاونية، والتي كانت موجودة داخل الشركات من أجل توفير السلع المخفضة للعاملين، وأغلقت بسبب الإهمال الذي أصابها ما أصاب للشركات

https://www.dostor.org/3752761

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي اتحاد عمال مصر وزارة القوى العاملة محافظات الصعيد العمالة غير المنتظمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

بنك تنمية الصادرات: لا تعليمات من البنك المركزى بوقف استيراد بعض السلع

على أجهزة التنفس.. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

«هزّت» علم مصر.. العقوبة المتوقعة على «نجلا» بعد فيديو «يلا يا مصريين»

بشرى للجميع.. جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 بالزيادة الجديدة

بعد توجيهات السيسي.. خبراء يقترحون خطة للقضاء على أزمات «الباعة الجائلين»

التفاصيل الكاملة للحلقة النهائية من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع