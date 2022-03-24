تسليم 10787 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة.. أبرز أنشطة «القوى العاملة» اليوم

شهدت وزارة القوى العاملة، اليوم، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-



- «سعفان» من قنا: من الضروري نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية

واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد، حيث يزور خلالها محافظة الأقصر وقنا، بعد أسوان، وذلك في إطار مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

https://www.dostor.org/3752915



-«عمومية البترول» تجدد الثقة في الرئيس السيسي.. وتتعهد بالدفاع عن حقوق عمالها

أكد محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، على تعهد النقابة في الاستمرار مع لجانها النقابية في كافة المواقع في الدفاع عن حقوق العمال المشروعة وتحقيق المكتسبات المستمرة للعاملين في هذا القطاع الاستراتيجي، مشيرا إلى أن عدد أعضاء النقابة في كافة المواقع أكثر من 250 ألف عامل، وهو ما يؤكد على أهميتها كما وكيفا.

https://www.dostor.org/3752947



-سعفان ومحافظ قنا يسلمان 10787 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

سلّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 10787 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة في المحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي

https://www.dostor.org/3752978



-نائب رئيس اتحاد العمال يطالب بإعادة تشغيل الجمعيات التعاونية داخل الشركات

طالب مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بسرعة تحرك وزير قطاع الأعمال العام والوزراء المختصين لإعادة تشغيل الجمعيات التعاونية، والتي كانت موجودة داخل الشركات من أجل توفير السلع المخفضة للعاملين، وأغلقت بسبب الإهمال الذي أصابها ما أصاب للشركات

https://www.dostor.org/3752761