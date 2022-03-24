الآن مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

يبحث أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 8 مايو 2022 وتستمر حتى الخميس 12 مايو المقبل.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

وقالت الوزارة إنه الطلاب يؤدون يوم الأحد 8 مايو 2022، الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والإثنين 9 مايو فى العلوم والمهارات المهنية، والثلاثاء 10 مايو فى الدراسات الاجتماعية وict، والأربعاء 11 مايو فى اللغة الإنجليزية والخميس 12 مايو فى الرياضيات.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر، كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائى لشهرى فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2022.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

ونص الكتاب الدوري على دمج اختبارات شهرى فبراير ومارس باختبار واحد فقط، فى الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022 طبقًا للجدول المرفق بالبيان، على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهى المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.

وأشار إلى أن تكون عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤالا وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.



وبالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسى الثانى، تعقد الاختبارات فى الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسى الثاني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول اختبارات شهرى فبراير ومارس الجارى لطلاب الصف الرابع الابتدائى حيث تبدأ الاختبارات 2 أبريل وتستمر حتى 6 من نفس الشهر.

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ويبدأ الامتحان يوم 2 أبريل المقبل،امتحان العربى والدين، ويوم الأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنين، ويوم الاثنين 4 أبريل فى الدراسات وict، ويوم 5 أبريل فى اللغة الإنجليزية.