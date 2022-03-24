قوافل طبية وجولات تفقدية للمعارض الغذائية المخفضة بالمحافظات

نظّم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، منها جولات أشرف الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب التفقدية، وتوفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القرى والنجوع بالمراكز لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان، وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا وإقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة لدعم ومساندة الدولة ضد جشع التجار، وتواصل تكريم الأمهات المثاليات والشهداء والعاملات، ومسابقة حفظة القرآن الكريم، وقوافل طبية مجانية شاملة جميع التخصصات، وقوافل طبية حول تنظيم الأسرة، وندوة توعوية عن الاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي وضعاف السمع.

في محافظة قنا:

تفقد أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، معارض الحزب للسلع الغذائية المخفضة في المحافظة، غدا الجمعة، بهدف الاطمئنان على توافر جميع السلع الغذائية والضرورية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، مثمناً النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام زعيم الأغلبية بمجلس النواب جهود القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الأوكرانية وما ألقت به على الأسعار في مختلف دول العالم مؤكدا على أن تلك الإجراءات ستساهم بدور كبير للغاية في السيطرة على الأسعار.

وأكد الشريف أن حزب مستقبل وطن هو الركيزة الأساسية والهامة لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني للسيطرة على الأسعار بجانب العمل على رعاية الأسر الأولي بالرعاية مع قرب حلول الشهر الكريم.

ومن المقرر، أن تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، مساء غدا الجمعة، احتفالية كبرى لتكريم الأم المثالية وأم الشهيد بمناسبة عيد الأم، تحت رعاية وحضور الأمين العام للحزب وأعضاء مجلس النواب للمحافظة في قاعة كاستيلو الخامسة مساء.

وفي محافظة أسوان:

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالاً كبيرًا لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم افتتح الاحتفال بالقرآن الكريم أعقبه كلمات للمشاركين، وتناول المتحدثون فضل الأم على أبنائها وفضلها فى جميع الأديان السماوية، وتم تكريم الأمهات بشهادات التقدير والهدايا العينية، ومن جانبه، تواصل أمانة مركز إدفو، في معرضها "أهلاً رمضان"، لبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة، هذا ويشهد المعرض إقبال كبير من المواطنين من كافة قرى ونجوع مركز إدفو.

وفي أسيوط:

نظمت أمانة المرأة بأبو تيج، ندوة تثقيفية صحية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وضعاف السمع بقرية نزلة كعب تابعة للوحدة القروية بدوينة بحضور ممثلي الصحة من الاطباء المتخصصين وعقب الانتهاء من ندوة التوعية خضعت عدد كبير من السيدات للفحص والاطمئنان على صحتهم واتخاذ اللازم لهم من تدابير صحية وتوجيه الرعاية الكاملة لهم، وعلى جانب أخر، افتتحت أمانة ديروط، معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، للتخفيف عن المواطنين.

وفي دمياط:

نظمت أمانة مركز كفر سعد، مسابقة حفظة القرآن الكريم، استعداداً لشهر رمضان المبارك، بحضور من اللجنة المشرفة التابعة لمديرية أوقاف دمياط.

وفى محافظة الغربية:

تواصل أمانة مدينة السنطة، توفير سيارات المنافذ المتحركة لتجوب شوارع المدينة، لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضار والدواجن، بأسعار مخفضة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وشهدت سيارات المنافذ إقبالاً كبير وحشد من الأهالي، وفي نفس السياق، نظمت أمانة المرأة ثان طنطا، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات والشهداء، بمناسبة عيد الأم وتم تقديم الدروع والهدايا على أمهات الشهداء، وتكريم نماذج من ابطال الجمهورية من ذوي الهمم.

وفي محافظة الجيزة:

نظمت أمانة قسم إمبابة، قافلة طبية مجانية لجميع التخصصات، تنفيذاً لمبادرة "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبدأ من الساعة 6 مساء، وحتى الساعة 10 مساءا، بدائري بشتيل، ومن جانبه، افتتحت أمانة قسم الوراق، معرض "اهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والياميش بأسعار مخفضة، لجميع المواطنين، وذلك من خلال عمل نقاط لبيع مواد التموينية والغذائية.

وشهدت المعارض إقبالاً واسعاً من المواطنين علي نقاط البيع، كما تستمر بدعم المواطنين من خلال معارض أهلا رمضان بمختلف المناطق بالوراق، وفي نفس السياق، جابت عدد من سيارات أمانة مركز اطفيح، المنقلة، قري المركز لبيع السلع الغذائية علي الأهالي بأسعار مخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ودعم المواطن ضد جشع التجار ومحاربة الغلاء.

وفي محافظة كفر الشيخ:

افتتحت أمانة الحزب بالمحافظة، معرضاً "أهلا رمضان"، بمنطقة الـ47 بمدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، بحضور المحافظ وقيادات الحزب وأعضاء الأمانة، وذلك لبيع السلع الغذائية وكافة احتياجات الأسرة فى شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 25% وشهد المعرض اقبال كبير من المواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتكثيف الرقابة على السلع وإقامة المعارض والشوادر بأسعار مخفضة بجميع محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين.

وفي محافظة المنوفية:

افتتحت أمانة مركز الباجور، المنفذ الثالث لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تسهيلًا على المواطنين بمواجهة ارتفاع الأسعار بدائرة الباجور، يذكر أن أمانة قد افتتحت ثلاث منافذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بدائرة الباجور ضمن خطة الأمانة لافتتاح منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية واللحوم ضمن نطاق الدائرة، وفي نفس السياق، تواصل أمانة مركز اشمون، إقامة معرضاً جديداً لبيع السلع المواد الغذائية بأسعار مخفضة، في قرية شطانوف، تحت شعار "ضد الغلاء"، وشمل المعرض على، مفروشات وتجهيز العرائس، وملابس وأطفال وأحذية، وسلع غذائية ولحوم ومجمدات، وسجاد وموكيت، وادوات مطبخ، وخصم 50% للعروسة اليتيمة، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين منذ بداية المعرض.

وفي البحر الأحمر:

وفرت أمانة مركز سفاجا، سيارات لبيع السلع الغذائية والخضراوات والمجمدات بأسعار مخفضة بعدة أماكن متفرقة بمدينة سفاجا، وضرورة المساهمة في رفع المعاناة على كاهل المواطنين البسطاء وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والسيارات تواجدت في أماكن متفرقة من المدينة وذلك للوصول إلى أعلى عدد من المستحقين وتوفيرا على الأهالي معاناة الانتقالات ولعدم الازدحام في منطقة معينة.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.