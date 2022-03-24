الفيضانات والعواصف القاتلة تضرب إسبانيا وتفسد عطلات السائحين

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن المملكة المتحدة تشهد فترة من الطقس الدافئ المعتدل بعد شتاء طويل، لكن جارتها الأوروبية إسبانيا غمرها الطقس المضطرب في الأيام الأخيرة.

وتابعت أنه عادة ما تشتهر إسبانيا بين السائحين البريطانيين بسبب وضعها المشمس، إلا أنها تعرضت مؤخرًا للفيضانات والأمطار الغزيرة، مما أثر على السكان المحليين والسياح في العديد من الأماكن الساخنة لقضاء العطلات.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية AEMET اليوم الخميس عدة تحذيرات باللونين الأصفر والبرتقالي للساحل الجنوبي والشرقي لإسبانيا، بما في ذلك عبر الحزام السياحي الشهير لكوستا ديل سول.

وأضافت الصحيفة أن شدة التحذيرات تتفاوت ولكن تم إطلاق موجة من الأمطار والتأثيرات الساحلية والرياح في أجزاء عديدة من البلاد.

وتابعت أنه بينما أثر الطقس السيء على إسبانيا لعدة أيام حتى الآن، مما أدى إلى حدوث فيضانات في بعض الأماكن، فمن المرجح أن يستمر الطقس لعدة أيام على الأقل.

وحذر تايلر رويز كبير خبراء الأرصاد الجوية في ايه سي سي يو ويزر في وقت سابق من الأسبوع، قائلا: "هناك وضع خطير للغاية يتكشف عبر أجزاء من الساحل الشرقي لإسبانيا".

وتابع "كل هذا المطر يجب أن يذهب إلى مكان ما ؛ لذلك ، هناك قلق من حدوث فيضانات كبيرة ".

وأضاف رويز أن ما يصل إلى 12 بوصة من الأمطار قد تسقط إجمالاً في بعض مناطق البلاد بحلول وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال: "بحلول نهاية الأسبوع ، يمكن أن تهطل الأمطار في معظم جنوب وشرق إسبانيا من بوصة إلى بوصتين (25-50 مم) بينما قد تواجه المناطق من شمال شرق أليكانتي إلى كاستيلون مجاميع في حدود 4 إلى 12 بوصة ( 100-300 مم)".

واكدت الصحيفة ان الرياح تعتبر أيضًا عاملاً وراء الظروف الجوية الرهيبة، حيث تُظهر خرائط دبليو اكس تشارتس القزة القصوى لعاصفة الرياح ونوبات عاصفة ستؤثر على مساحات من وسط وجنوب إسبانيا طوال غدا الجمعة.