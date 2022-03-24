مسلسلات رمضان 2022.. قائمة بأبطال «دايمًا عامر» (صور)

منذ أن طرحت شركة “الباتروس” المنتجة لمسلسل "دايمًا عامر"، البرومو الرسمي التشويقي، وتصدر محركات البحث الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتعلّق به المشاهد، مشيدين بالتغيير الجديد الذي أجراه الفنان مصطفي شعبان على هذا الدور، واختلافه عن جميع أدواره الفنية السابقة، مع وجود توليفة قوية من أبطال العمل وكِبار النجوم.

ويواصل صنّاع وأبطال مسلسل" دايماً عامر"، تصوير المشاهد استعدادًا لعرضه فى السباق الرمضاني المقبل لعام 2022، ويعد هذا العمل الأبرز الذى يتناول حكايات التعليم والمدرسين فى شهر رمضان المقبل، بشكل كوميدى خفيف، ويضع حلولا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب من خلال المواقف التى تحدث داخل مدرسة "رؤية".

ويتناول مسلسل دايمًا عامر مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية عامر، وهو مشرف اجتماعي.

ويظهر الفنان مصطفى شعبان وهو يعمل مدرسًا داخل إحدى المدارس الدولية، ويواجه عددًا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر، وهو مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسون فيجسد أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

مسلسل دايمًا عامر

ونجح البرومو الرسمي لمسلسل "دايما عامر"، في كسب ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور وروّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد طرحه مباشرة من قِبل شركة “الباتروس” المنتجة لمسلسل "دايمًا عامر"، وتجاوز أكثر من 2 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد الفنان محمود العسيلي لغناء تتر مسلسل "دايما عامر"، وتحمل الأغنية اسم "اللي ذاكر ذاكر"، خاصًة أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يناقش المسلسل عدد من القضايا التي تخص التعليم بشكل جديد.

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي والنجم صلاح عبدالله، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف علي الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.