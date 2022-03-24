موسكو: «كييف» تحاصر أكثر من 60 سفينة تجارية بطواقمها وحمولاتها

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الألغام البحرية التي زرعتها قوات كييف في مياه الموانئ الأوكرانية تحاصر أكثر من 60 سفينة تجارية بطواقمها وحمولاتها.

وتابعت: "تسبب الأوكرانيون في مخاطر جسيمة على الملاحة في البحر الأسود والبحار الأخرى. نحن نتحدث عن 400 لغم بحري أوكراني من الأنواع المتقادمة تم نشرها في موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني".

وأشارت إلى أنه "نتيجة لذلك لا يمكن لنحو 60 سفينة مغادرة الموانئ الأوكرانية".

وأضافت: "الألغام تنجرف نحو مضيق البوسفور، وقد تصل إلى البحر المتوسط، مما يشكل تهديدًا للملاحة التجارية".

وأصدر أسطول البحر الأسود الروسي إنذارًا بهذا الشأن الجمعة الماضي، فيما قالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية إن "القوات الأوكرانية تظهر مجددًا تجاهلها التام لأسس القانون الدولي وتستخف بأرواح البشر بمن فيهم مواطنو دول الاتحاد الأوروبي".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتشافها صلة بين الأنشطة البيولوجية العسكرية التي تتهم موسكو البنتاجون بممارستها في أوكرانيا وصندوق استثماري تابع لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، هانتر.

وأكد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، أثناء إحاطة صحفية قدمها اليوم الخميس، أن الوثائق التي أصبحت بحوزة وزارة الدفاع الروسية بشأن أنشطة البنتاجون البيولوجية العسكرية في أوكرانيا تسلط الضوء على صلات بين مؤسسات في الولايات المتحدة ومواقع بيولوجية عسكرية في أوكرانيا.

وقال: "تجدر الإشارة إلى تورط هياكل مقربة من الإدارة الأمريكية الحالية في الأنشطة المذكورة، بما في ذلك صندوق Rosemont Seneca الاستثماري الذي يقوده هانتر بايدن".

ولفت كيريلوف، إلى أن هذا الصندوق يحظى بموارد مالية ملموسة لا تقل عن 2.4 مليار دولار، مضيفًا أن الوثائق تؤكد وجود صلات وثيقة بين هذا الصندوق ومقاولي البنتاجون الرئيسيين، بمن فيهم شركة Metabiota التي تعد مع شركة Black and Veatch أكبر مصدر أجهزة إلى مختبرات البنتاجون البيولوجية في مختلف أنحاء العالم.