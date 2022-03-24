الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تطالب بسن قوانين رادعة لمواجهة العنف ضد الحيوان

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بضرورة سن قوانين رادعة لمواجهة ظاهرة العنف ضد الحيوان بـ"ضربه أو قتله أو تسميمه".

وقالت عضو خطة النواب، في بيان لها، إنها كانت حريصة علي المشاركة في مبادرة "شارع أليف" الخاصة بالتوعية حول حقوق الحيوان والتوعية بالرفق بالحيوان، موضحة أن هذه المبادرة تعتبر شريكًا لنا على الأرض للحفاظ علي البيئة والتنوع البيولوجي والحيوانات المهددة بالانقراض.

وأكدت الجزار، على أهمية الحفاظ على الكلاب والقطط الضالة ورعايتهم وحقهم فى العيش، وأنهم شركاء معًا على الأرض وقد أمرنا الله وكلفنا برعاية كل خلقه، مشددة على ضرورة تغيير وجهة النظر السائدة بوحشية الحيوانات ونبذ العنف تجاهه، خاصة كلاب الشارع والقطط.

وطالبت عضو مجلس النواب، بوقف الحملات التى تقوم بها الإدارات الزراعية والجمعيات والأهالى فى الريف وتسميم الكلاب والقطط وقتلهم وإلقائهم فى الترع والمصارف، وأن هذه الممارسات الوحشية والقتل الجماعى للحيوانات الضالة له أثر سلبي على الإنسان ويؤدى إلى تدهور البيئة وتسمم الغذاء والماء ونقل الأمراض للإنسان.

وأشادت النائبة سميرة الجزار، بما تقوم به هيئة الطب البيطري فى حى غرب القاهرة بنقل الحيوانات الضالة للمأوى ورعايتهم وتطعيمهم وإخصائهم لتحديد الأعداد مع الحفاظ عليهم من الإنقراض، مع وضع حلقة ملونة فى آذانهم ليطمئن الإنسان بجوارهم، مشيرة إلي أنها قد وقعت مقترحًا لمشروع قانون شامل لرعاية وحماية الحيوان في مصر، الذي تم تقديمه للمجلس من النائب الزميل بلجنة الخطة والموازنة الناب عبدالمنعم إمام.

 

ماء سمير الجزار قوانين حى غرب القاهرة مبادرة نافع وزارة الثقافة

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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