«مهارات التحول الرقمي وسوق العمل».. ندوة بجامعة مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، إن وحدة دعم الخريجين بالجامعة نظمت ندوة بعنوان "مهارات التحول الرقمي وسوق العمل"، حاضر فيها الدكتور أسامة رسلان القائم بأعمال وكيل كلية الآثار واللغات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتورة نانسي الساخي مدير الوحدة، عدد من أعضاء هيئة التدريس، الخريجين، والطلاب، وذلك بمركز إعلام مطروح.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان، أن التحول الرقمي هو عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها، مضيفًا أن الندوة هدفت إلى التعريف بفنون التحول الرقمي، مساعدة الباحثين عن وظائف في الحصول على وظيفة تلائم مؤهلاتهم وخبراتهم، التعرف على اتجاهات السوق حاليًا ومستقبلًا، حيث يمثل التحول الرقمي واحدًا من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والدوائر الحكومية.

وأضاف أن مهارات التحول الرقمي والهدف الرئيسي منها، النقاط الواجب معرفتها قبل البدء في التدريب على مهارات التحول الرقمي، برامج التحول الرقمي، تصنيف مهارات التحول الرقمي، كيف تسوق نفسك، حيث تتمثل أهمية التحول الرقمي في توفير التكلفة والجهد، تحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها، تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، وخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية.

وأشار إلى أن هناك العديد من العوائق التي تعرقل عملية التحول الرقمي منها نقص الكفاءات والقدرات المتمكنة القادرة على قيادة برامج التحول الرقمي، نقص الميزانيات المرصودة لهذه البرامج والتي تحد من نموها، والتخوف من مخاطر أمن المعلومات كنتيجة لاستخدام الوسائل التكنولوجية.

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، في ٢٢ مارس ٢٠٢٢، السوق الخيري الثاني لاحتياجات ومستلزمات شهر رمضان المعظم، الذي نظمته كلية السياحة والفنادق بمدينة مرسى مطروح.

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