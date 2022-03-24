الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تموين الشرقية: ضبط طني أرز مجهول المصدر ومخابز مخالفة للاشتراطات التموينية

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم ومفتشي الإدارة بحملة تموينية، لضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيال التجار المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح برقم ٤١٥٧ كفر صقر ضد أحد التجار لحيازته سلع مجهولة المصدر عبارة عن مواد غذائية (أرز أبيض)، وتم التحفظ على ١٠٠ شيكارة أرز وزن الشيكارة ٢٠ كجم بإجمالي ٢ طن أرز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت الحملة بتحرير ٨ محاضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص في الوزن وعدم مطابقته للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون الصرف.

ومن جانبه أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط  65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و 50 كيلوجرام وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

قانون التجارى اجراءات الاسواق الشرقية حملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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