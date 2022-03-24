الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1250 طن سماد يوريا مدعم داخل مخزن أحد التجار بالبحيرة

الحملة
الحملة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمركز أبو المطامير، أسفرت عن ضبط ١٢٥٠ طن أسمدة يوريا ٤٦% ونترات ٣٣.٥ %  مدعمه داخل أحد مخازن التجار رغم حظر تداوله بالأسواق.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

الداخلية البحيرة مباحث التموين قرارات مكافحة الفساد التجارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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