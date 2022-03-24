المشدد 5 سنوات لتاجر خردة وطالب بتهمة الإتجار في المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم، بمعاقبة تاجر خردة وطالب بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، والحبس سنة وغرامة 2000 جنيه، لإدانتهما في القضية رقم 23278 لسنة 2021 جنايات الحسينية، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز بقيام كل من "أحمد. ع . م" 28 عامًا تاجر خردة، و"عبد الرحمن. م . إ" 21 عامًا طالب، والمقيمان بناحية منية النصر محافظة الدقهلية، بالإتجار في المواد المخدرة بنطاق المركز.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم 6 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.