الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

17 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن السعيد، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 17980 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية 2757 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 176 مخالفة السير بدون تراخيص، 6 دراجات نارية مخالفة، 7 مخالفات شروط التراخيص، 18 مخالفة موقف عشوائي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. 

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات، عن المرور على 225 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ1208 من سائقي حافلات المدارس، وتبيَّن إيجابية حالة واحدة، وفحص 984 مركبة، وتبين مخالفة 3 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وقامت الحملات بإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ4063 من قائدي المركبات بالطرق، وتبيَّن إيجابية 224 سائقًا منهم.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لوائح المرور قائدي السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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