رمضان 2022.. عمرو خليل وعلي جمعة بـ«مصر أرض المجددين» في رمضان

عرضت قناة "CBC"، برمو برنامج "مصر أرض المجددين" من تقديم الإعلامي عمرو خليل ومفتي الديار المصرية السابق الشيخ الدكتور علي جمعة، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.



البرنامج يناقش فكرة تجديد الخطاب الديني وضروريات العصر، كما يسلط الضوء على أبرز الملفات التي تواجه هذا الملف في مصر.

يسلط الشيخ علي جمعة الضوء خلال البرنامج على أهمية إدراك الواقع بعوالمه المختلفة لأنه ركن من أركان التجديد، حيث لم يكن تجديد التراث أمرًا مستحدثًا بل كان بدايته من أرض مصر، ليؤكد أن الهدف هو التجديد لا التبديد والتعمير لا التدمير، حيث يقدم البرنامج رحلة فكرية وإيمانية لتتبع خطوات أعلام التجديد في مصر.

جدير الذكر أن عمرو خليل يقدم برنامج "من مصر" على قناة "CBC"، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء، فيما يقدم معه الشيخ علي جمعة حلقة دينية خاصةً السبت من كل أسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقديم فيه قناة “سي بي سي” 5 مسلسلات جديدة للعرض خلال الموسم الرمضاني ومنها مسلسل "فاتن أمل حربي" من المسلسلات الحصرية التي تعرض على شاشة قناة “CBC” رمضان 2022 من بطولة النجمة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبدالغني، جيلان علاء وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي وينافش قضية مهمة من قضايا المرأة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل.

كما تعرض القناة مسلسل سوتس بطولة النجم آسر ياسين مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد داود وصبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين وتارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، بالإضافة إلى مسلسلات “يوتيرن وملف سري وراجعين يا هوى”.