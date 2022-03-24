الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفكار عصرية لملابس بلون «فيري بيري» صيحة ربيع 2022 (صور)

صورة ارشفية
صورة ارشفية

«فيري بيري» هو لون موضة ربيع 2022، وهواللون الأرجواني المائل للأزرق، الذي يأتي معبرا عن المتغيرات والإبداع الذي ظهر العاميين الماضيين، وإذا كنتِ تريدين اضفاء لمسة عصرية على خزانة ملابسك، يمكنك وضع هذه الدرجة المميزة ضمن اختياراتك لربيع وصيف 2022.

وركز موقع "styleoholic" على أفكار عصرية لملابس باللون الأرجواني موضة ربيع 2022.

مظهر عمل جريء لفصل الربيع - قميص أبيض ، وسترة كبيرة جداً بيري ، وبنطلون من الجلد الزمرد ، وحذاء بحزام خلفي أرجواني وحقيبة من الزمرد

مظهر عمل جريء لفصل الربيع مع  قميص أبيض، وسترة كبيرة، وبنطلون من الجلد الزمرد، وحذاء بحزام خلفي أرجواني وحقيبة بلون البنطلون.

زي عمل جريء مع توب فيري بيري بدون أكمام ، وتنورة ميدي خضراء داكنة مع شق وحذاء ذهبي وحقيبة سوداء

تنورة ميدي خضراء داكنة مع فتحة جانبية وحذاء ذهبي وحقيبة سوداء.

نظرة مشرقة مع الياقة المدورة Very Peri ، بنطلون أزرق مخضر عالي الخصر ، حقيبة وردية وحذاء أبيض للعمل وليس فقط

 بنطلون أزرق مخضر عالي الخصر، حقيبة وردية وحذاء أبيض للعمل.

زي عمل مشرق مع تي شيرت أبيض ، وبنطلون من الجلد الزمرد ، وسترة كبيرة جدًا من بيري بيري ، وبغال أزرق كهربائي جريء

زي عمل مشرق مع تي شيرت أبيض، وبنطلون من الجلد وسترة كبيرة.

مظهر ملون مع فستان شبه ملائم فيري بيري وسترة الزمرد بأكمام قصيرة مثالي للعمل

مظهر ملون مع فستان شبه وسترة الزمرد بأكمام قصيرة مثالي للعمل.

زي عمل لاكوني مع قميص أبيض وسترة فيري بيري وبنطلون ضيق أسود وحقيبة سوداء تظهر اللون الأكثر رواجًا

زي عمل مع قميص أبيض وسترة فيري بيري وبنطلون ضيق أسود وحقيبة سوداء.

زي عمل ربيعي جميل مع تي شيرت أبيض بنطلون جينز أزرق عالي الخصر وحزام أبيض وسترة فيري بيري وحقيبة بيضاء وقلادة

زي ربيعي مع تي شيرت أبيض وبنطلون جينز أزرق عالي الخصر وحزام أبيض وسترة فيري بيري وحقيبة بيضاء.

زي جميل ومثير مع بدلة بنطلون من Pery للغاية ، وسترة قصيرة وبلوزة متناسقة ، وحقيبة صغيرة باللون الأخضر النيون.

بدلة بنطلون باللون أرجواني، وسترة قصيرة وبلوزة متناسقة، وحقيبة صغيرة باللون الأخضر النيون.

لباس عمل ربيعي مع تي شيرت فيري بيري وبغال ، وسترة وردية ، وسراويل خوخيّة ، وحقيبة خضراء بالإضافة إلى عقود ذات طبقات.

لباس عمل ربيعي مع تي شيرت فيري بيري ، وسترة وردية ، وسراويل خوخيّة ، وحقيبة خضراء 

قميص أبيض وسترة فيري بيري وبنطلون جلدي بنفسجي وبغال أزرق وحقيبة بيضاء لإطلالة وظيفية إبداعية

قميص أبيض وسترة فيري بيري وبنطلون جلدي بنفسجي وحقيبة بيضاء لإطلالة وظيفية إبداعية

مظهر عمل أنيق مع تي شيرت أبيض وبذلة فيري بيري ، جزمة بيضاء ترتديها كارا ديليفين

مظهر عمل أنيق مع تي شيرت أبيض وبذلة فيري بيري ، جزمة بيضاء 

بدلة مناسبة خاصة راقية مع قميص أرجواني وتنورة فيري بيري ميدي وحذاء أرجواني وحقيبة كلاتش وردية

بدلة مناسبة خاصة راقية مع قميص أرجواني وتنورة فيري بيري ميدي وحذاء أرجواني وحقيبة كلاتش وردية

اطلالة راقية للمناسبات الخاصة مع فستان ميدي ملفوف جدا بيري مع وشاح واكمام واسعة ، حذاء مفتوح وردي مذهل

اطلالة راقية للمناسبات الخاصة مع فستان ميدي ملفوف مع وشاح واكمام واسعة ، حذاء مفتوح وردي مذهل

نظرة أحادية اللون راقية لمناسبة خاصة - بلوزة فيري بيري مطبوعة وتنورة ميدي متناسقة بفتحة أمامية وحذاء فضي وحقيبة كلاتش ذهبية

نظرة أحادية اللون راقية  بلوزة فيري بيري مطبوعة وتنورة ميدي متناسقة بفتحة أمامية وحذاء فضي وحقيبة كلاتش ذهبية

مظهر جميل مع توب خفيف جداً بيري بدون أكمام ، وتنورة ميدي بطيات فيري بيري ، وحذاء بطبعة جلد النمر ، وحزام خردل وحقيبة الخصر

مظهر جميل مع توب خفيف بيري بدون أكمام ، وتنورة ميدي بطيات فيري بيري ، وحذاء بطبعة جلد النمر.

جمبسوت فيري بيري وحذاء أحمر وحقيبة حمراء صغيرة هي مزيج جريء وأنيق للعمل أو لبعض المناسبات الخاصة في الربيع

بدلة باللون أرجواني، جزمة حمراء وحقيبة حمراء صغيرة هي مزيج جريء وأنيق للعمل أو لبعض المناسبات الخاصة في الربيع.

أفكار عصرية الشجاعة والصبر لون أرجواني للون الأزرق فيري بيري هو لون موضة ربيع 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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