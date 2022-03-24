أفكار عصرية لملابس بلون «فيري بيري» صيحة ربيع 2022 (صور)

«فيري بيري» هو لون موضة ربيع 2022، وهواللون الأرجواني المائل للأزرق، الذي يأتي معبرا عن المتغيرات والإبداع الذي ظهر العاميين الماضيين، وإذا كنتِ تريدين اضفاء لمسة عصرية على خزانة ملابسك، يمكنك وضع هذه الدرجة المميزة ضمن اختياراتك لربيع وصيف 2022.

وركز موقع "styleoholic" على أفكار عصرية لملابس باللون الأرجواني موضة ربيع 2022.

مظهر عمل جريء لفصل الربيع مع قميص أبيض، وسترة كبيرة، وبنطلون من الجلد الزمرد، وحذاء بحزام خلفي أرجواني وحقيبة بلون البنطلون.

تنورة ميدي خضراء داكنة مع فتحة جانبية وحذاء ذهبي وحقيبة سوداء.

بنطلون أزرق مخضر عالي الخصر، حقيبة وردية وحذاء أبيض للعمل.

زي عمل مشرق مع تي شيرت أبيض، وبنطلون من الجلد وسترة كبيرة.

مظهر ملون مع فستان شبه وسترة الزمرد بأكمام قصيرة مثالي للعمل.

زي عمل مع قميص أبيض وسترة فيري بيري وبنطلون ضيق أسود وحقيبة سوداء.

زي ربيعي مع تي شيرت أبيض وبنطلون جينز أزرق عالي الخصر وحزام أبيض وسترة فيري بيري وحقيبة بيضاء.

بدلة بنطلون باللون أرجواني، وسترة قصيرة وبلوزة متناسقة، وحقيبة صغيرة باللون الأخضر النيون.

لباس عمل ربيعي مع تي شيرت فيري بيري ، وسترة وردية ، وسراويل خوخيّة ، وحقيبة خضراء

قميص أبيض وسترة فيري بيري وبنطلون جلدي بنفسجي وحقيبة بيضاء لإطلالة وظيفية إبداعية

مظهر عمل أنيق مع تي شيرت أبيض وبذلة فيري بيري ، جزمة بيضاء

بدلة مناسبة خاصة راقية مع قميص أرجواني وتنورة فيري بيري ميدي وحذاء أرجواني وحقيبة كلاتش وردية

اطلالة راقية للمناسبات الخاصة مع فستان ميدي ملفوف مع وشاح واكمام واسعة ، حذاء مفتوح وردي مذهل

نظرة أحادية اللون راقية بلوزة فيري بيري مطبوعة وتنورة ميدي متناسقة بفتحة أمامية وحذاء فضي وحقيبة كلاتش ذهبية

مظهر جميل مع توب خفيف بيري بدون أكمام ، وتنورة ميدي بطيات فيري بيري ، وحذاء بطبعة جلد النمر.

بدلة باللون أرجواني، جزمة حمراء وحقيبة حمراء صغيرة هي مزيج جريء وأنيق للعمل أو لبعض المناسبات الخاصة في الربيع.