بولس فهمى أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

قررت الجمعية العامة لاتحـاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، اختيـار المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، أمينًا عاما للاتحاد، والمستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة أمينًا عامًا مساعدًا.

تقرر ذلك بجلسة الجمعية العامة المعقودة افتراضيًا أمس الثلاثاء 22 مارس 2022.

بدأ الاجتماع بكلمة المستشار هشام التل رئيس المحكمة الدستورية بالمحكمة الأردنية الهاشمية، ورئيس الاتحاد في دورته الحالية، طلب فيها قراءة الفاتحة على روح المرحوم المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أمين عام الاتحاد، ثم طلب من الدول الأعضاء التصويت على الترشيح المقدم من المحكمة الدستورية العليا المصرية لكل من المستشار بولس فهمى أمين عام للاتحاد، والمستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان كأمين عام مساعد له.

وافقت الدول الحاضرة بالإجماع على الترشيح، ثم ألقى المستشار بولس فهمى كلمـة ترحيـب وشكر للدول المشاركة على ثقتها في ترشيحات المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأعقبـه المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان بكلمة عرض فيها لمقترحات الأمانة العامة الجديدة لتطوير العمل بالاتحاد في الفترة القادمة.

صـرح بـذلك المستشار الدكتور طـارق عبدالجواد شـبل نائب رئيس المحكمـة والمتحدث الرسمي لها.