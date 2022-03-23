الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بولس فهمى أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

المستشار بولس فهمي،
المستشار بولس فهمي،

قررت الجمعية العامة لاتحـاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، اختيـار المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، أمينًا عاما للاتحاد، والمستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة أمينًا عامًا مساعدًا.

تقرر ذلك بجلسة الجمعية العامة المعقودة افتراضيًا أمس الثلاثاء 22 مارس 2022.

بدأ الاجتماع بكلمة المستشار هشام التل رئيس المحكمة الدستورية بالمحكمة الأردنية الهاشمية، ورئيس الاتحاد في دورته الحالية، طلب فيها قراءة الفاتحة على روح المرحوم المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أمين عام الاتحاد، ثم طلب من الدول الأعضاء التصويت على الترشيح المقدم من المحكمة الدستورية العليا المصرية لكل من المستشار بولس فهمى أمين عام للاتحاد، والمستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان كأمين عام مساعد له.

وافقت الدول الحاضرة بالإجماع على الترشيح، ثم ألقى المستشار بولس فهمى كلمـة ترحيـب وشكر للدول المشاركة على ثقتها في ترشيحات المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأعقبـه المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان بكلمة عرض فيها لمقترحات الأمانة العامة الجديدة لتطوير العمل بالاتحاد في الفترة القادمة.

صـرح بـذلك المستشار الدكتور طـارق عبدالجواد شـبل نائب رئيس المحكمـة والمتحدث الرسمي لها.

الاتحاد الدستور اجتماع جمعية المصرية حكم أدم سعيد دور مستشار التصويت

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

«سرقت 12 مليونًا وهربت».. دفاع محمد الأمين يكشف عن زواج موكله من المستشارة السابقة لوزيرة التضامن

أوباما لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

تعطيل الدراسة غدًا فى البحيرة لسوء الطقس

23 مايو الحكم على محمد الأمين لاتهامه بالاتجار فى البشر

انخفاض أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى