الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بقيمة 6 ملايين جنيه.. ضبط كميات من المواد المخدرة في أسيوط

حملة أمنية
حملة أمنية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عدة عناصر إجرامية).. تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة..مُتخذين من نطاق محافظة أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى(الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن أسيوط تم استهدافهما وضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.. وبحوزتهما(كمية من مخدر الهيروين - وسلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) حال استقلاله دراجة نارية  بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة أسوان) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أسيوط.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 6 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (6.350.000 ستة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

مركز شرطة مخدر الهيروين محافظة أسيوط دراجة نارية مديرية أمن المواد المخدرة الاتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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