الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 246 طربة حشيش فى حملات بالغربية والشرقية

حشيش
حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتى أمن (الشرقية- الغربية) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهممُتخذين من دوائر ("قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مركز شرطة أبوحماد" بالشرقية- قسم شرطة أول طنطا بالغربية) أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم .

مديرية أمن الشرقية

ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة أسيوط) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.. وبحوزتهما(120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجرام–مبلغ مالى–هاتفى محمول).

وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوحماد.. وبحوزتهما(36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلوجرام– 6 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام- مبلغ مالى–هاتفى محمول).

مديرية أمن الغربية

وتم ضبط (عدد 3 أشخاص"لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة السنطة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول طنطا..وبحوزتهم(90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام–سيارة- دراجة نارية "بدون لوحات"- مبلغ مالى–عدد 4 هواتف محمول- قطعتى سلاح أبيض "مطواة").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,850,000) مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. 

العاشر من رمضان الأمن الوطني دراجة نارية حشيش الشرقية مخدر الهيروين محافظة أسيوط مركز شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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