ضبط 246 طربة حشيش فى حملات بالغربية والشرقية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتى أمن (الشرقية- الغربية) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهممُتخذين من دوائر ("قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مركز شرطة أبوحماد" بالشرقية- قسم شرطة أول طنطا بالغربية) أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم .

مديرية أمن الشرقية

ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة أسيوط) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.. وبحوزتهما(120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجرام–مبلغ مالى–هاتفى محمول).

وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوحماد.. وبحوزتهما(36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلوجرام– 6 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام- مبلغ مالى–هاتفى محمول).

مديرية أمن الغربية

وتم ضبط (عدد 3 أشخاص"لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة السنطة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول طنطا..وبحوزتهم(90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام–سيارة- دراجة نارية "بدون لوحات"- مبلغ مالى–عدد 4 هواتف محمول- قطعتى سلاح أبيض "مطواة").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,850,000) مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.