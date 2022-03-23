«ظاهرة فنية وحقق طفرة بالمزيكا».. كيف يرى الشعراء الشباب «ويجز»؟

في ظل التطور السريع الذي طرأ على الحياة بشكل عام وعلى الحالة الفنية بشكل خاص، مثلما يحدث مع طبيعة كل مرحلة، وخلال هذه الفترة فقد ظهر المهرجات والراب وغيرهما من أنواع الفنون، وهذه النوعية من الفن تلقاها البعض وتفاعل معها بشكل كبير، بينما رفضها آخرون.

والراب مثله مثل باقى أنواع الفن، فقد تطور بشكل سريع، في الموسيقى والكلمات، وهذا ما ظهر جليًا من خلال ما قدمه الفنان ويجز، حيث يقدم نوعًا مختلفًا في الكلمات والموسيقى.

«ويجز» اعتبره البعض ظاهرة فنية، لأنه أدخل نوعًا جديدًا من الكلمات على فن الراب، بينما لم يقبله آخرون معللين ذلك بأن ما يقدمه ليس فنًا ولا كلمات ولا ألحان، وأنها ليس لها أساس ولا مرجعية وسرعان ما تنتهي.

الرأي الذي أيد ويجز علل بنسبة تفاعل الشباب مع أغانيه التي تخطت ملايين المشاهدات من وجهة نظرهم، فعلى سبيل المثال تخطت أغنيته الجديدة «البخت» 35 مليون مشاهدة في غضون أيام من طرحها.

من هو ويجز؟

ويجز هو أحمد علي مغني تراب وممثل مصري، من مواليد 1998، استطاع في وقت قياسي أن يحقق نجومية كبيرة داخل مصر وخارجها، كانت بداية ظهوره عام 2017، وخلال هذه الفترة قدم ما يزيد عن 24 أغنية، كتب منها 19 أغنية، وقام بغناء 5 أغنيات بدون مؤلف.

ويستخدم ويجز في أغانيه كلمات تعبر عن حالة الشباب، ومن أبرز الكلمات المتكررة في أغنياته هي: «صراع، توهان، ضياع، الشهرة، جني الأموال، الترويج للبرندات، حمل الأسلحة، البحث عن فرصة».

وتعد أغنية دورك جي، الانطلاقة الحقيقة لنجومية ويجز في مصر والوطن العربي في 11 مارس 2020، لاقت الأغنية نجاحاً ضخماً في وقت قصير للغاية، حيث تجاوز عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط، ويغتبر المغني المصري الأكثر استماعاً على سبوتيفاي في 2020 و2021.

أغاني لـ«ويجز» تخطت ملايين المشاهدات

ومن الأغاني التي تخطت ملايين المشاهدات لـ"ويجز" أغنية دورك جي"، حيث بلغ مشاهداتها 86 مليون، بينما بلغ عدد مشاهدات "ديسكو مصر" 31 مليون مشاهدة، ويختار ويجز كلمات رتمها سريع تناسب أذواق فئة كبيرة من الشباب في هذه الأغنية، وغيرها من الأغاني التي تخطت ملايين المشاهدة.

«الميتم»: ويجز ظاهرة فنية

من جانبه، يرى الشاعر محمد المتيم، إن «ويجز» ظاهرة فنية وكلمة ظاهرة فنية لا تقتضي مدحاً أو قدحاً مثل كل الظواهر التي تطفو على السطح كإفراز للسياق الاجتماعي والثقافي الذي تحياه المجتمعات.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»، أن هذه الظاهرة ومثيلاتها تصمد أو تزول، بقدر ما يتعاطى معها المجتمع، لا على مستوى متعة السماع فحسب، بل على مستوى التمثيل لما يريد الناس قوله، فيجدون من ينوب عنهم في هذا، فيستمعون له.

وأشار، إلى أن المؤشرات توضح أن "ويجز" لن يصمد طويلاً، ببساطة لأن ما يشغل الناس فعلاً، بعيداً عن لحظات الاستمتاع، ليس له حضور طاغٍ عند "ويجز"، بالإضافة إلى أن انفتاح العالم عبر السوشيال ميديا، جعل الجمهور المتلقي متقلب المزاج وراغباً في الجديد باستمرار.

وقال «المتيم»: لا يمكنني التعويل على عدد مرات المشاهدة أو السماع على المواقع الإلكترونية لـ"ويجز" أو غيره، لأن هذا مؤشر مؤقت، وفي الوقت نفسه أستطيع أن أجسّ نبض الشارع، فأجد القاعدة العريضة تتحرك للوراء، ولو ببطء، نبشاً في التراث الكلاسيكي للأغنية المصرية في عصرها الذهبي، أو نبشاً في مدونة السماع الشعبية لمنشدي السيرة الهلالية وأرباب الموال الشعبي الرنان.

«النجار»: ويجز حقق طفرة كبيرة في فن الراب

بينما قال الشاعر أحمد إبراهيم النجار، إن ما يقدمه ويجز من فن أستطيع أن أقول عليه هو فنان شاطر جدًا، ويقدم ما يناسب جيله، وهو جيل مختلف عن جيلى، حيث يقدم نوع مختلف من المزيكا، وهذه المزيكا تعجب قطاع عريض من الناس وخاصة الشباب.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن ويجز لابد أن نقول له برافو، فهو استطاع أن يلمس الناس من طريقة التفكير، أحدث طفرة فى المزيكا، وهذه تعد علامة على شطارته كفنان.

ولفت إلى أن استمرار ما يقدمه هو الذي يحكم عليه الجمهور، فهناك أنواع كثيرة من الفنون استمرت مع التطوير واحتياجات الناس وما يعبر عنها، وأخرى انقرضت بحسب النوع، فالفنان هو الذي يطور فإذا طور سوف يستمر ، والزمن هو الذي يحكم على الفنان مع الذي يقدمه من تطوير في الاستمرارية.

خلف جبر: ويجز فنان موهوب

وفي ذات السياق، قال الشاعر خلف جابر: «ويجز فنان موهوب ومن وجهة نظرى أنه الفنان الوحيد الذي سيكمل مسيرته من بين فناني الراب، وهو مشروع لنجم عالمى، فهو يقدم ما يعبر عن الشباب، فهو حالة فنية ستقدم كثيرًا لفن الراب».

وأضاف جابر في تصريحات لـ"الدستور"، أن ويجز له مواقف كثيرة جيدة تحسب له وتضاف إلى رصيده الإنساني، فقد قام بالتبرع لمخيم الزعتري بالأردن بإيرادات أغنيته الأخيرة"بعودة يا بلادى" وهذه لفتة إنسانية عظيمة.

وأوضح أن التعليقات التي جاءت على ملابسه، فهو يقوم على صناعة الشو، وهذه النوعية من الملابس لنا كمصريين تعتبر شاذة، شاذة، ولكن المظهر هو جزء من الشخصية، ففناني الراب لهم طبيعة خاصة في ملابسهم، فنجد على سبيل المثال الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم كان يظهر بملابس تتناسب مع طبيعة الفن الشعبي الذي يقدمه.

«النجار»: أغاني ويجز تهتم بالموسيقى وليس الكلمات

ويرى الشاعر أحمد النجار، أن أغاني ويجز تعد نوع من أنواع الأغاني التى لا يهتمون فيها بالكلمات ولا بمواطن الجمال، بل الاهتمام فقط بالموسيقى التى تتناسب مع عقلية معظم الشباب الآن، والتى تكون رتمها سريع أو ما يشبه "الراب".

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا الفن يناسب فئة كبيرة من الشباب، بينما لا يعترف به البعض ويراه فن هابط، فهذه أذواق، لافتا إلى إن كلمات ويجز بعيده كل البعد عن كونها كلمات أغاني أو كلمات شعريه تصلح للغناء أو تصل بالمستمع لفكرة أنه بيسمع أغنية بكلمات راقية ومؤثرة.