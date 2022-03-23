جوتيريش: نعمل بشكل وثيق مع الجامعة العربية لعودة الاستقرار بسوريا والعراق ولبنان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الجامعة العربية لعودة الاستقرار في سوريا والعراق ولبنان.



وأضاف جوتيريش، في كلمته اليوم الأربعاء خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لتعزيز التعاون بين المجلس والدول العربية، أن الأمم المتحدة والجامعة العربية تعملان على وقف إطلاق النار في اليمن وتحقيق تقدم سياسي وتقديم المساعدات للشعب اليمني، مناشدًا المجتمع الدولي، لإيجاد سبل ابتكارية لتمويل احتياجات التعافي الإنسانية في اليمن.



وحول القضية الفلسطينية، أشار إلى أن المنظمتين تلتزمان بإنهاء الاحتلال والدفع بتحقيق السلام، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية والسياسية في الأراضي الفلسطينية تتدهور، حيث إن الفلسطينيين يعانون من العنف وانعدام الأمن.



ونوّه بأن الأمم المتحدة تعمل بشكل دائم ومستمر مع جامعة الدول العربية لتحقيق استقرار الأوضاع في السودان.