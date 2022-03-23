التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط غرق شاب فى أبوالنمرس

تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة القريبة من مكان حادث غرق شاب بأحد المصارف المائية، بمنطقة أبوالنمرس في الجيزة لكشف ملابسات الحادث، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إعداد تحرياتها حيال الواقعة.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة لأحد الأشخاص طافية بمياه إحدى الترع بدائرة المركز، فتوجهت على الفور لمكان الحادث؛ ليتبين العثور على شاب في العقد الثالث من عمره.

وكشفت تحريات المباحث عن أن المتوفى يدعى «أحمد.س»، سائق دراجة نارية «توك توك»، ومقيم بدائرة مركز أبوالنمرس متغيب عن المنزل منذ يومين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي تتابع سير التحقيقات.