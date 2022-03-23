الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«صحة النواب»: ما يحدث فى المنظومة الصحية ثورة حقيقية نحو الإصلاح

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على دعوة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لحضور توقيع "إعلان الأقصر" لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد وكيل صحة النواب، أن توقيع "إعلان الأقصر" لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل يعد حدثا مشهودا، مضيفًا: أنه ترجمة واقعية لحق المواطن في خدمات صحية آمنة وذات جودة عالمية.

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وتابع الوحش: "ما يحدث في المنظومة الصحية في مصر الآن يعد ثورة حقيقة نحو الإصلاح، وهذا ما أعلنت عنه القيادة السياسية عندما دعمت المريض المصري وعندما أصرت علي تطبيق ما جاء في الدستور بأحقية كل مواطن في الرعاية الصحية، لذلك أصرت القيادة السياسية على تقديم الرعاية الصحية الكاملة لغير القادرين على مستوي جيد ومستوى ما يرقى أن تكون إليه مصر، مؤكدًا فخره بما شهده من إعلان الأقصر للحوكمة الطبية.

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وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حرص الهيئة على مباشرة دورها التنموي في توفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى ووفق أحدث معايير الجودة العالمية والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مثمنًا دور مجلس النواب الموقر في وضع تشريعات تخدم القطاع الصحي للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

ولفت رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة، انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابي لصيانة حقوق ومقدرات الشعب، والمساهمة في تطوير البنية التشريعية للإرتقاء بصحة مصر.

صحة النواب اعلان الأقصر للحوكمة الإكلينيكية خدمات صحية ذات جودة عالمية منظومة التأمين الصحي الشامل

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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