الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بقتل سائق فى الطالبية

المتهم
المتهم

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق لاتهامه بقتل آخر، بعد الاعتداء عليه بالضرب بمساعدة والده في الطالبية، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، ظنًا منه أن القتيل سرق سيارته.

بدأت الواقعة بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بتغيب سائق خرج للعمل بسيارته وانقطع الاتصال به، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المجني عليه تم قتله، وأن وراء ارتكاب الجريمة، سائقًا مقيمًا بالطالبية. 

وبإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية من القبض عليه، واعترف بأنه احتجز المجني عليه بشقته واعتدى عليه بالضرب بمساعدة والده، ظنًا منه أنه سرق سيارته، حتى فارق الحياة، ثم نقل الجثة بسيارة الضحية إلى منطقة مهجورة بالقاهرة.

وتم ضبط والد المتهم أيضًا، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

قسم شرطة سائق القاهرة تغيب ضرب تحقيق منطقة محضر محمد نجيب قتل سائق

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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