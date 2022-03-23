ضبط المتهم بقتل سائق فى الطالبية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق لاتهامه بقتل آخر، بعد الاعتداء عليه بالضرب بمساعدة والده في الطالبية، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، ظنًا منه أن القتيل سرق سيارته.

بدأت الواقعة بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بتغيب سائق خرج للعمل بسيارته وانقطع الاتصال به، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المجني عليه تم قتله، وأن وراء ارتكاب الجريمة، سائقًا مقيمًا بالطالبية.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية من القبض عليه، واعترف بأنه احتجز المجني عليه بشقته واعتدى عليه بالضرب بمساعدة والده، ظنًا منه أنه سرق سيارته، حتى فارق الحياة، ثم نقل الجثة بسيارة الضحية إلى منطقة مهجورة بالقاهرة.

وتم ضبط والد المتهم أيضًا، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.