حزب المصريين: تكريم السيسى للمرأة المصرية تأكيدًا على منظومة القيم للأسرة المصرية

أثنى المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، على احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، مشيرًا إلى أن الاحتفال صار تتويجًا سنويًا مصريًا، تحرص عليه القيادة السياسية، ويعكس شعورنا الحقيقى، كدولة ومجتمع تجاه المرأة، زوجة كانت أو أمًا، ابنة كانت أو أختًا، وذلك تقديرًا وامتنانًا للمرأة، فى جميع الأدوار التى تقوم بها على مسرح الحياة.

وتوجه "أبوالعطا"، في بيان اليوم الأربعاء بالتهنئة لكل سيدات مصر، مؤكدًا أن المرأة "الزوجة"، هى الشريك الوفى والمخلص، رفيقة مشوار الحياة، بتقلباته وتحدياته، بأفراحه وأحزانه، والمرأة "الأخت والابنة"، سبب الابتسامة والسعادة، قرة عين الآباء والأمهات، منذ أن تكون طفلة وليدة، وبينما تكبر يومًا بعد يوم، لتصبح شابة يافعة ذات أحلام وطموحات، لتزدهر معها أحلام أبويها.. وسعادتهما.

وأكد رئيس حزب "المصريين" أنه لا يٌمكن للكلمات وصف صبر وجلد وقوة الأمهات في المساعدة في تأمين حياة صحية واجتماعية آمنة لأطفالهم وأسرهم، فالمرأة المصرية تتنزه أية تعبيرات أدبية مهما ارتفع تقدريها اللغوى عن إعطائها حقها، مؤكدًا أن كلمة الرئيس جامعة ومانعة، شملت بين طياتها إنصاف شامل لملف المرأة، أيقونة الصبر والاحتساب التى قدّمت فلذة كبدها فداءً للوطن الغالي، وأصبحت رمزًا للوفاء.

وأضاف أن الرئيس لا يزال حائط الصد الأول والمنيع فى الدفاع عن ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة فى المجتمع، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطنى من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكًا وإيمانًا بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة السياسية، والقيادة والريادة على أعلى مستوى، وهو ما يتناسب مع أسس وقواعد بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن المرأة المصرية أثبتت على مدار التاريخ، جيلًا بعد جيل، أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وتحدياته، وحان الوقت أن تجنى ثمار ما قدمت على مدار عقود كثيرة، موضحًا أن المرأة تمثل نصف المجتمع وتربى النصف الآخر، وهنا يتعين الاهتمام بها لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل، وما تقوم به القيادة السياسية مٌتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى تتويجا وإنصافا للمرأة المصرية.

ولفت إلى أن المرأة المصرية حققت منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح سيدات مصر وتمكينهن، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة، حتى وصلت الآن إلى الجلوس على منصة قضاء الدولة، فى سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، موضحًا أن تطور ورقى أى مجتمع، إنما يقاس بدرجة تطوره الثقافى والأخلاقى والمعرفى، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا، بتطور ثقافة ووعى المرأة، ومساهمتها الفاعلة فى بناء المجتمع وتنميته.

وأوضح أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022 حديث من القلب لسيدات مصر يخلو من التكليف والتصنع، ووصايا أب لأبناءه الشباب إعمالًا بحديث النبى الكريم " استوصوا بالنساء خيرًا"، و"رفقًا بالقوارير"، مشيرًا إلى أن دائمًا ما يكون الرئيس حريص على أن يمجد ويُحيى المرأة المصرية فى جميع الخطابات التى يلقيها فى مؤتمراته التى تجمع الشخصيات العامة فى الدولة، بل تكون المرأة المصرية على رأس الحضور.

وتابع "أبو العطا" إن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بشأن اتخاذ عدد من الإصلاحات والتشريعات القانونية، لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها من الايذاء البدني في نطاق الأسرة صونًا لكرامة المرأة ومكانتها واحترامًا للقيم الأسرية التى دائمًا ما تؤكد المرأة أنها أساس المنظومة الأسرية، مشيرًا إلى أن الرئيس دائمًا ما يبرهن على كونه أحد أبناء الوطن وليس رجل الدولة الأول فحسب، وهو ما اتضح خلال رسائل الطمأنينة التى بعثها تزامنًا مع قدوم شهر رمضان الفضيل.

واختتم: "مكتسبات المرأة المصرية فريدة وغير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلًا عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص، لتعكس تلك الجهود حجم رهان الدولة على المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه، وها نحن اليوم نشهد تكريم القيادة السياسية لهن على مرأى ومسمع العالم أجمع".