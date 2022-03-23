الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بنات عبدالرحمن» يرفع شعار كامل العدد في مهرجان الفيلم العربي بأمريكا

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حصل الفيلم الروائي «بنات عبدالرحمن» للمخرج زيد أبو حمدان، على عرض كامل عدد ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي في سان دييجو بالولايات المتحدة، وذلك بحضور المخرج زيد أبو حمدان وبطلة الفيلم فرح بسيسو، بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي، كما شهد العرض تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور مع أحداث الفيلم من البداية وحتى النهاية.

وعلى الصعيدين المحلي والدولي، حصل الفيلم على عديد من الإشادات النقدية، حيث كتب الناقد «جاي وايسبرج» عبر موقع «The Film Verdict»: "فيلم ممتع والسيناريو يزخر بالمشاهد الكوميدية".

«بنات عبدالرحمن» هم أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ، ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسرار جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي ومحمد الجيزاوي ومحمد بكري، إنتاج Pan East Media  (صبا مبارك وآية وحوش)، وLagoonie Film Production ، وArab Media Network، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

ومؤخرًا، شارك الفيلم في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وفي الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية، كما حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث نال جائزة الجمهور. 

مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان الجونة القاهرة السينمائي الدولي مهرجان بيروت

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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