المناقشة وعدم التفرقة.. كيف تربين طفلك على احترام المرأة؟

تعد المرأة ركنًا أساسيًا في نسيج المجتمع المصري، فيما حققت المرأة المصرية العديد من الإنجازات وتبوأت مناصب عدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتزامنًا مع احتفالية تكريم المرأة المصرية، التي شهدها الرئيس السيسي، قبل قليل، نوضح في السطور التالية، كيف يمكن للأمهات تربية أطفالهن على احترام المرأة.

في البداية لا يستطيع الرجل أن يغير هذا الأمر وحده أو المرأة وحدها لابد من تكاتف الرجل والمرأة على استيعاب الطفل مفاهيم معينة الغرض منها عدم إهانة المرأة والتربية على احترامها.

أهداف وطموح

لابد أن يدرك طفلك أنه من حقك أن يكون لكي عالمك الخاص ونجاحاتك وأهدافك المستقلة عن الأب، ومن هنا يدرك الابن أن الطموح والوصول لأهداف من حق الست مثلما من حق الرجل.

معاملة الزوج للزوجة أمام الطفل

يعد التعامل أمام الطفل أمر مهم للغاية، حيث ينشأ على احترام المرأة من رؤيته احترام والده لوالدته، فلا يمكن أن ينشأ طفل على الاحترام وسط أسرة مليئة بالمشاحنات والشجار بين الأب والأم، ولا يتحدث أحد عن الآخر بشكل سيء هذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للطفل.

المناقشة

وهذا أمر يتوقف على حسب عمر الطفل، فعلينا أن ندرك أن الطفل يحتاج للمناقشة فمن الممكن أن تتم مناقشته في حقوق المرأة، وأخذ رأيه ومن الممكن أن تحكي له قصص عن كفاح المرأة وقصة المساواة وعدم العنف ضدها وأن هذا الأمر مرفوض تمامًا.

لا للتفرقة

لا يجب التفرقة بين الولد والفتاة خلال التربية فلا تكلفي الابن بمهام وتحرمي الفتاة أو العكس، فلا تناقشي الولد وتتجاهلين البنت، فلابد من الأخذ في الاعتبار أن يتم مشاركتهما سويًا في هذا الأمر، بل لابد من إنشاء علاقة قوية بينهما.

المشاركة في أعمال المنزل

عليكي بمشاركة ابنك في الأعمال المنزلية، فهذا الأمر يعلمه الحب والتعاون والمشاركة فهي تعتبر ركنًا أساسيًا بينكما في التعامل، بالإضافة لمشاركة القدوة بالنسبة له وهو الأب أيضًا في الأعمال المنزلية.