اليوم.. الأنبا صليب يلقي محاضرة «العلاقات حقيقية ولا مزيفة» في احتفال عيد الأم

يترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا صليب، أسقف ميت غمر والمشرف على إيبارشية المحلة الكبرى، اليوم، احتفال المهرجان الرابع والعشرين لتنمية الأسرة المسيحية، بعيد الأم، في الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية.

ويلقي الأنبا صليب كلمة على مسامع المستمعين تحت شعار "العلاقات حقيقية ولا مزيفة"، وجاء ذلك في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلى صعيد آخر، قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن الكنيسة ودعت القمص كيرلس عزيز الكاهن بإيبارشية ميلانو، بإيطاليا عن عمر تجاوز ٧٧ سنة بعد خدمة كهنوتية بلغت ٤٤ سنة.

ولد الأب المتنيح باسم محسن عزيز في ٢٩ أكتوبر ١٩٤٤ وسيم كاهنًا على كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا يوم ١٧ مارس ١٩٧٨ بيد مثلث الرحمات الأنبا أرسانيوس مطران المنيا أبوقرقاص، نال بعدها رتبة القمصية ثم دعاه مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو السابق عام ١٩٩٦ للخدمة في إيبارشية ميلانو، وظل يخدم بها حتى نياحته.

من جانبه قدم قداسة البابا تواضروس الثاني خالص العزاء لنيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس دير القديس الأنبا شنوده ومجمع الآباء الكهنة ومجمع الآباء الرهبان، في نياحة الأب الفاضل القمص كيرلس عزيز، ملتمسا عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

من جهة أخرى، احتفل دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بمغاغة، بالذكرى السنوية لمثلث الرحمات الأنبا مينا الصموئيلي أسقف ورئيس الدير السابق، وبذكرى الأربعين للمتنيح الراهب القمص أنسطاسي الصموئيلي أمين الدير الأسبق.

وقال الدير في بيانٍ له: "الذكرى السنوية لمثلث الرحمات الأنبا مينا الصموئيلى وذكرى الأربعين للراهب القمص أنسطاسي الصموئيلي، وسيقام القداس الإلهي على روحيهما الطاهرة الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٢ بكنيسة مقر الدير بقرية الزورة، ويوم الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ بدير القديس الأنبا صموئيل بجبل القلمون".