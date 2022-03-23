الأنبا نيقولا يسترجع ذكرى تجليسه وتنصيبه مطرانا على طنطا عام 2001

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس اليوم، بذكرى تجليس وتنصيب المتروبوليت نيقولا أنطونيو والوكيل البطريركي لشؤون الناطقين بالعربية في مصر مطرانا على إبرشية إرموبوليس (طنطا) وتوابعها.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه جاء ذلك في يوم 23 مارس 2001، وفي نفس يوم مولد المتروبوليت نقولا، قام مثلث الرحمات صاحب الغبطة البابا بتروس السابع، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا، بتجليسه وتنصيبه بإسم المتروبوليت نقولا أنطونيو على إبراشية إرموبوليس (طنطا) وتوابعها في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بمقر المطرانية في طنطا.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه حضر التنصيب الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس ورؤساء وأعضاء مجالس رعايا كنائسنا في مصر وحشد غفير من المؤمنين من جميع كنائس الروم الارثوذكس في مصر.

وعلى صعيد يخص الكنيسة السريانية الارثوذكسية الشقيقة، استقبل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني وفدًا من مجلس قادة الفوج الكشفي البطريركي، وذلك في البطريركية في باب توما بدمشق.

حضر اللقاء صاحبا النيافة المطرانان: مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية، ومار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

في بداية اللقاء، هنّأ مجلس القادة قداسته بمناسبة عيد مار أفرام السرياني متمنّين له دوام الصحة والعافية. كما قدّموا له درعاً تقديريًا شاكرين دعمه المستمرّ لهم،

تحدّث قداسته ولجنة المنسّقين عن وضع الكشاف السرياني في سورية لا سيما النشاطات المشتركة التي تقوم بها الأفواج في جميع الأبرشيات. كذلك، أطلع مندوبو الأبرشيات قداسته على نتائج اجتماعاتهم التي قاموا بها مؤخرًا برعاية نيافة المطران جاك يعقوب ودعمه. كما عرضوا للخطوات التي سيتّخذونها من جهة تبادل الخبرات وتوحيد المراسم واللباس. فبارك قداسته جهودهم وأثنى على همّة المرشدين كما عبّر عن سروره أنّ اجتماعهم فتح المجال أمام الكشاف السرياني في سورية للمزيد من التعاون والتنسيق الضروريّين لاستمرار نجاح الكشاف وضمان تقدّمه وازدهاره.