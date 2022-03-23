القصة الكاملة لـ«سمكري البني آدميين» بعد القبض عليه في دبي

أعلنت السلطات الإماراتية أن هيئة الصحة في دبي قد تمكنت من ضبط المدعو (ي.خ.ي)، المعروف بـ"سمكري البني آدمين"، لممارسته مهنة طبية من دون تصريح من الهيئة، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نصبت لها كميناً، بالتنسيق مع شرطة دبي، وتم ضبطه متلبساً بممارسة مهنة طبية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وحسب موقع الإمارات اليوم، قال مدير إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، فارس المازمي، إن الهيئة رصدت الشاب المعروف بـ"سمكري البني آدمين" بناءً على معلومات وردت إليها من مصادر موثوقة، تفيد بقيام شخص بممارسة مهنة طبية من دون تصريح من الهيئة، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه بعد التأكد من صدق المعلومات، تم نصب كمين له من خلال قسم التفتيش في إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، بالتنسيق مع قسم الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من خلال الاتصال به، وحجز موعد مسبق في أحد فنادق دبي، ليتم ضبطه متلبساً بممارسة مهنة طبية، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ووفقًا لهيئة الصحة، فإن "سمكري البني آدمين" ارتكب مخالفة إدارية، تمثلت في مزاولة مهنة طبية من دون تصريح، بناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لسنة 2012، وذلك لقيامه بالعمل أخصائي تقويم للعمود الفقري، على الرغم من أنه لا يحمل أية شهادات علمية تؤهله لذلك، كما أنه يحمل تأشيرة زيارة، ولا يمارس نشاطه من خلال أي مركز مرخص في الدولة. ولفت إلى أن (ي.خ.ي) اعتاد التواصل مع العملاء هاتفياً من خلال رقم أعلن عنه على منصات التواصل الاجتماعي، ويحدد المكان والزمان وفق رغبة العميل، ويصل سعر الجلسة الواحدة إلى 700 درهم.

لكن قصة منتحل صفة المعالج الطبيعي المعروف بـ"كمسري البني آدميين" مرت بمحطات كثيرة بداية من شهرته على يد نجوم وفنانين مشهورين في مصر وحتى ضبطه وتشميع المركز الخاص بها، ونرصد القصة الكاملة لما حدث منذ ظهوره.

حيث استغل في البداية آلام الفقرات والظهر التي يعاني منها العديدين وبدأ في الترويج لنفسه وحقق شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ناشرًا مقاطع مصورة تسجل جلسات يخضع لها عدد من المرضى ويوثق علاجهم حتى الشفاء، وكان يحمل شهادتين يثبتوا امتهانه لطب العلاج الطبيعي كما تميز بقدرته على إقناع الكثيرين بقدرته الهائلة على علاج أمراض العمود الفقري.

وعلى مدار ثلاث سنوات وهو يعمل في مركز مخصص له في مدينة نصر يحمل اسم "سمكري البني آدمين"، وتزداد شهرته يوما بعد يوم، ويستغل السوشيال ميديا في الأمر، عبر نشره فيديوهات علاجه للفنانين والمشاهير ويكسب مصداقية واسعة، لكن سرعان ما انقلب الأمر ضده عقب تعريضه حياة الفنانة ساندي للخطر.

وكان له العديد من الضحايا واتضح أن كثير منهم من نجوم الفن والإعلام وبدأوا في التبليغ عنه بعد القبض عليه واغلاق المركز الخاص به.

وكان أبرز النجوم الذي وقعوا ضحايا لـ"سمكري البني أدمين": أمير كرارة، رجل الأعمال هاني سعد زوج الفنانة درة، مي سليم، نجوم مسرح مصر محمد أنور ومحمد توب ومصطفى بسيط، محمد سامي، إدوارد، ماجد المصري، هبة مجدي، ريهام عبدالغفور، حسن الرداد، منه فضالي، المطرب أحمد كامل، داليا مصطفى، محمد عبدالرحمن، حمو بيكا، وأخيرًا الفنانة ساندي والتي تسبب لها في مضاعفات كبيرة كانت ستؤدي إلى الشلل أو الوفاة.

موقف نقابة الأطباء المصرية من سمكري البني آدمين؟

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، المواطنين، في بيان صحفي من التعامل مع «يوسف .خ» وشهرته سمكري البنى آدمين، وذلك لانتحاله صفة أخصائي العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي.

وأوضحت النقابة أن الأجهزة الأمنية وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة قد أغلقت مقر المركز المملوك لسمكري البني آدمين بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع «سمكري البنى آدمين» حرصًا وحفاظًا على صحة المواطنين، وطالبت المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعي ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.

قرار النيابة بعد القبض على سمكري البني آدمين

كانت جهات التحقيق قد قررت حبس المتهم يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الخاصة به، وكلفت بسرعة إجراء تحريات إضافية حول الواقعة والمترددين على المركز، وحينما وفق وضعه في مصر هرب للإمارات العربية المتحدة ليمارس تدليسه على المواطنين واستغلال آلامهم.