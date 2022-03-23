الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة طفل «مشنوق» في مدخل عقار بالقليوبية

جثة طفل
جثة طفل

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، بتشريح جثة طفل عثر عليه في مدخل عقار مشنوقًا، بمركز طوخ، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن، واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم.

وأمرت بندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بالعثور على جثة الطفل "يوسف. ا، 12 سنة، مشنوقًا داخل مدخل عقار.

تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الحادث.

وجارٍ فحص الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة في القليوبية عقار مشنوق طفل جثة التصريح بالدفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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